Cádiz Centro Comercial Abierto recibirá del Ayuntamiento la mayor subvención de su historia

Cádiz Centro Comercial Abierto va a recibir del Ayuntamiento de Cádiz la más alta subvención de su historia, según palabras de su presidente, José Amaya, en el acto de la firma de un convenio con el Consistorio al mediodía de este lunes, rubricado también por el alcalde Bruno García. El colectivo de comerciantes recibirá 80.000 euros que se emplearán, principalmente, en las actividades a realizar en el inminente verano y en Navidad para atraer clientes al centro de Cádiz. El incremento supone un 25 por ciento más con respecto a la última aportación municipal.

Amaya manifestó que esta partida "nos vendrá muy bien para las campañas que tenemos pendientes y que pronto presentaremos". El presidente de CCCA añadió que "esto nos anima a seguir generando empleo, a dinamizar el centro y a seguir intentando abrir locales".

Será un "espaldarazo importante" para afrontar un verano que se espera "maravilloso" aprovechando que Cádiz "sigue estando de moda". "Tenemos un comercio local muy bueno con ganas de que venga mucha gente, atrayendo al turismo de la Bahía", apostilló.

Bruno García agradeció a CCCA "el camino que está llevando para dinamizar este sector que hay que cuidar lo máximo posible". Mostró su apoyo "al tejido asociativo comercial y al comercio de cercanía, que asume muchos riesgos y dedica mucho tiempo para que el casco histórico tenga un espacio comercial de primer orden". El alcalde aclaró que el convenio se firma "en el tiempo adecuado y eso les permite programar y tener seguridad. Todo ese dinero se revierte en la ciudad".

Incremento también para los comerciantes de extramuros

La edil de Comercio, Beatriz Gandullo, avanzó que el incremento de la subvención a la Asociación de Comerciantes de Extramuros (ACEX) será de un 28 por ciento, aunque la cantidad no llega a los 80.000 euros de CCCA. Quiso explicar "un matiz" entre una y otra asociación, ya que "el Centro Comercial Abierto tiene unas obligaciones que no tienen otras asociaciones de comerciantes. Eso les obliga a tener que cumplir una normativa, estricta, que si no la cumple pierde la condición de centro comercial abierto y lo pierde Cádiz. Básicamente porque este ayuntamiento recibe ayudas por tener este centro".

Sobre ACEX recordó que "es el elemento dinamizador del comercio en extramuros y muy necesario porque antes no existía. Es un comercio más disperso, pero muy importante. Y están haciendo un gran trabajo". Gandullo apuntó que el 28 por ciento de aumento en la subvención "le va a permitir llegar a más barrios".

El convenio con ACEX no se ha firmado aún porque este colectivo de comerciantes "tenía que acabar de justificar la subvención del año anterior. Ya ha realizado en el registro municipal la petición de subvención y pronto firmaremos el convenio", concluyó Gandullo.