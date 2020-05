COGITI Cádiz impulsa medidas para reactivar el sector industrial

El Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz, debido a la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID 19, impulsa el “Plan Ingenia del Futuro”, de la mano del Consejo General de Colegios de Ingeniería Técnica Industrial, en su afán por transmitir un mensaje de ánimo y fuerza a los colegiados, empresas, estudiantes, ingenieros/as y resto de la sociedad. “No estás solo”, según manifiesta el decano de COGITI Cádiz, Domingo Villero, que arrancaba así su comunicado a los colegiados para anunciar una serie de medidas encaminadas a acompañar al profesional en su día a día y poder facilitarle las herramientas más competitivas que le permitan posicionarte en óptima situación para desarrollar la profesión con creatividad, solvencia y anticipándose a los acontecimientos.

En esta línea, y uniéndolo a las demás herramientas que desde el Colegio se están desarrollando de forma habitual, se activan 10 medidas extraordinarias a las que se sumarán otras iniciativas.

Entre ellas, destacan las ayudas para la formación, con descuentos del 50% para el resto de colegiados, empresas y entidades conveniadas, y todo ello, ha sido posible gracias a la enorme implicación de todos los agentes que forman la plataforma de formación, y especialmente los profesores a los que agradecen enormemente su confianza y solidaridad.

También cabe subrayar la gratuidad al 100% de la Acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo) Ingenieros, el acceso gratuito durante 3 meses a software técnico y otras condiciones especiales, el acceso gratuito al asesoramiento especializado para empleo, y el curso profesional gratuito para estudiantes y recién titulados; además de toda la información, recomendaciones de actuación e interpretaciones legislativas, normas UNE, webinars y también y por qué no, actividades de ocio y lectura a través de la Revista Técnica Industrial y software de entretenimiento para jóvenes futuros Ingenieros. “Se trata de un paquete de medidas, encaminado a fortalecer la profesión de ingeniero/a en la provincia que trabaja de forma coordinada y en la misma dirección. Queremos hacer más fuerte a los nuestros y que sepan que su Colegio está a total disposición para escuchar y atender las necesidades de los profesionales”, resalta Villero.

De igual modo, Villero solicita sendos planes de “Emprendimiento” y “Transformación” Industrial junto a un plan global de “Innovación y modernización de las Pymes Industriales”, que facilite la incorporación de Ingenieros. Asimismo, Villero no ha reparado en elogios a las empresas y profesionales que han puesto su ingenio a disposición del interés público, ha querido dar un tirón de orejas al Gobierno de España por el trato que se está dispensando a empresas, empresarios y autónomos, que están sufriendo y van a sufrir las consecuencias de esta coyuntura y que por tanto, la sufrirán sus trabajadores.

COGITI Cádiz felicita a empresas y profesionales que con su ingenio están haciendo una contribución para luchar contra el Covid-19

“Muchos países están dando todas las facilidades a las empresas y autónomos para ayudarles en este duro golpe que están recibiendo, pero parece que en España el empresario, que en su inmensa mayoría es un autónomo que no hace más que pagar, no cuenta, parece que haya que cargarle todo sobre sus hombros. Los empresarios, donde hay muchos ingenieros, son una parte fundamental de la solución a cualquier crisis, y pueden aportar mucho, lo que no se puede tolerar es que casi se les persiga. Desde COGITI Cádiz no concebimos la ingeniería sin el factor del emprendimiento aparejado a ella. Son quienes crean empleo y riqueza, de forma profesional y rigurosa”, concluyó Villero.

“Debemos destacar dentro de la complicada situación que vivimos, el papel decisivo de la ingeniería a la hora de proporcionar soluciones para luchar contra la pandemia y volver a recuperar la normalidad”.

Asimismo, ha querido felicitar expresamente a esas empresas, trabajadores, autónomos, estudiantes y personas que han dado un paso al frente y ha diversificado su actividad para fabricar respiradores, mascarillas y otros utensilios para contribuir a luchar contra la pandemia, muchos de ellos, de la provincia de Cádiz, pero esta felicitación la hacen extensiva a nivel global, dada la naturaleza de la situación.