Con Bruno García, la Fiesta de los Cañonazos de Puntales, en Cádiz, sí que tiene toda la documentación en regla

Con la misma ordenanza municipal y con la misma tramitación administrativa, ¿puede una misma institución autorizar o desautorizar la ocupación de un espacio público o un evento vecinal? En Cádiz sí que se puede. Sucedió recientemente con las terrazas de los bares de la Calle Nueva y ahora con la Fiesta de los Cañonazos de Puntales, que se celebrará desde mañana jueves 24 de agosto hasta el próximo domingo 27 de agosto.

La undécima edición de este evento multitudinario que atrae a miles de vecinos de la ciudad, de la Bahía y de otras localidades de la provincia cuenta con toda la documentación necesaria, según ha asegurado esta mañana a este periódico una fuente municipal. "Desde las Delegaciones de Participación Ciudadana y de Urbanismo se ha estado trabajando tanto con la asociación de vecinos como con los feriantes para que no hubiese problema", explica la misma portavoz del equipo de Gobierno que encabeza Bruno García.

El año pasado, desde las mismas áreas municipales de Participación Ciudadana y Urbanismo, se entiende que los mismos funcionarios, denegaron la autorización "ante la falta de documentación básica que garantice la seguridad del evento". Según las fuentes municipales de entonces, "esa documentación, que por Ley debe estar presentada con 30 días de antelación al evento, se presentó, al parecer, de forma incompleta el pasado 18 de agosto en horario de tarde". Además, alegaron que faltaba la "documentación básica como el seguro de responsabilidad civil o todo lo concerniente al montaje, desmontaje y seguridad de un escenario de varios metros que quiere instalarse donde se proyectaba el evento”.

Pilar García, presidenta de Asociación de Vecinos Fuerte de San Lorenzo de Puntales, manifestó a este periódico su alegría por que el barrio, la ciudad y la Bahía, puedan recuperar una fiesta que no se celebra desde antes de la pandemia. Y aunque dice no querer resucitar la polémica del año pasado, cuando se le insiste en preguntarle responde lo mismo que entonces: "no es cierto que la documentación se presentase tarde; la autorización se nos denegó por motivos políticos, porque tanto desde la asociación como desde la Federación de Asociaciones 5 de Abril fuimos muy críticos con la gestión del anterior equipo de Gobierno", sostiene la también presidenta de la federación.

Pero Pilar García prefiere pasar página y centrarse en la edición de este año, en cuya preparación "llevamos varios meses trabajando en coordinación con las Delegaciones Municipales de Participación Ciudadana y la Fundación Municipal de la Mujer". Por eso invita a toda la ciudadanía a participar en un evento que en anteriores ocasiones congregó entre 2.000 personas diarias entre semana y unas 3.500 los fines de semana.

La asociación de vecinos ha preparado un amplio programa de actividades que comprende desde la Fan Zone de la Fundación Cádiz CF, hasta ctuaciones de flamenco y carnavalescas pasando por un mercadillo y la instalación de un parque de atracciones de feria. Está previsto que al pregón, que correrá a cargo de los hermanos Valdés, asista el alcalde, Bruno García, así como concejales del Gobierno local y del resto del arco plenario.