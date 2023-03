Bruno García defiende en Cádiz la necesidad de una concejalía para los mayores: "Se lo debemos"

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Cádiz sigue sacándole jugo a sus encuentros personales, cara a cara con la ciudadanía. Allá por donde va con su atril a cuestas propone y expone ante los medios el resultado de sus reflexiones después de esos cafés y esos ratos de tertulia que viene manteniendo desde hace semanas con distintos representantes de colectivos que llevan tiempo buscando la posibilidad de decirle cara a cara al alcalde lo que necesitan.

Así, Bruno García ubicó este miércoles su atril a los pies de la escalerilla de la plaza de la Merced para hablar de las personas mayores y expresó una especial preocupación por el hecho de que fueran muchas, demasiadas, según el parecer del candidato a sustituir a José María González en San Juan de Dios, las personas mayores que le hablan de la "soledad".

Esta palabra martillea a Bruno. De ahí que haya puesto en marcha los mecanismos necesarios para que en parte de su programa electoral y de sus asuntos pendientes si llega a la Alcaldía se centren en esos mayores "a los que tanto les debemos. Han sido muchos años cuidándonos y cuidando de la ciudad".

Bruno García quiere convertir a los mayores en una prioridad y en algo esencial a la hora de planificar su proyecto porque "queremos que se sientan importantes porque lo son, que se sientan cómodos en una ciudad que les debe mucho".

Entre sus propuestas destaca el candidato la idea de su equipo de crear una concejalía propia, "con un presupuesto propio y con una ampliación de recursos".

Además, el candidato popular habla de la intención de adherirnos a la red de locales de ciudades y comunidades amigables con los mayores. Recuerda Bruno García que se planteó en un Pleno y se aprobó sin que se haya puesto en marcha a pesar del voto a favor del equipo de gobierno, "pero no se ha hecho nada".

En los encuentros que ha venido manteniendo con diversos colectivos, Bruno García dice haberse visto cara a cara, "persona a persona" con mayores que dicen encontrarse en "la más absoluta soledad, una soledad no deseada. Hay que dedicar tiempo a reducir esa soledad con una política económica que posibilite las relaciones humanas y que se reserve tiempo tanto para los cuidados personales como para la solidaridad y las relaciones personales".

El candidato defiende que habrá que pensar en ellos a la hora de tomar grandes decisiones urbanísticas y económicas, teniéndolos en cuenta, sobre todo, en la accesibilidad, ya que "muchos de ellos tienen una movilidad reducida que hay que afrontar como un problema de todos". Contaba asi una reciente experiencia durante un encuentro con vecinos del Balón, donde afirma haberse encontrado con el centro de mayores Matía Calvo rodeado de problemas de accesibilidad. De ahí que desde la Alcaldía pretende luchar para que en los entornos donde haya residencias o una especial confluencia de mayores se luche para que sean "lugares lo más accesible posibles".

A esa preocupación le añadió que en esos encuentros "personas a persona" se encontró con muchos ciudadanos que "no puede salir de sus casas". "Cierto es que muchas asociaciones como Cruz Roja que ponen ahí su punto de mira pero el Ayuntamiento juega ahí un papel importante".

¿Y cómo quiere Bruno García hacer de este proyecto una realidad? El candidato del Partido Popular plantea una idea basada en cuatro ejres: la salud, desde el punto de vista tanto físico como psicológico, el desarrollo personal, la socialización ("los mayores necesitan contacto con otras personas") y el tema de la accesibilidad. "Y estos jefes vendrán acompañados de medidas con presupuestos reales para que no se queden en simples palabras de un candidato en busca de votos", afirmó García León.

Desde el punto de vista de la salud, el PP propone aumentar la coordinación con los servicios de emergencias algunos ejemplos en relación salud aumentar la coordinación de los servicios de emergencias con los servicios sociales y sanitarios, reforzar el club de la salud o el programa bajar a la calle, facilitar el acceso a la ayuda psicológica, como puede ser la terapia de estimulación para hacer frente al alzehimer, así como talleres de pilates o de yoga o la activación del voluntariado en coordinación con otras áreas como el patrimonio y la cultura o el convenio con Cruz Roja o Cáritas de acompañamiento y apoyo a la soledad no deseada.

En cuanto a la socialización, Bruno García hizo especial hincapié en la necesaria puesta en marcha del programa 'Conoce a un amigo', "donde se generen relaciones entre personas de un mismo tramo de edad con intereses generales para compartir cafés o ratos de charla así como la creación de grupos de teatro para mayores", de ahí la importancia de estimularlos en la parte cognitiva.

El candidato a la Alcaldía por el Partido Popular terminó hablando de esa experiencia que le está suponiendo los encuentros con los distintos colectivos. "Teníamos claro que había que trabajar en su favor, pero la soledad es lo que nos ha movido a buscarles soluciones urgentes. Además vemos que la respuesta a esa soledad no depende a veces de grandes inversiones sino que la solución está en pequeñas cosas, en compañía, en cuidados. Yo quiero estar en lo grande pero también en lo pequeño porque a veces las cosas más pequeñas son las más importantes"

Preguntado por este periódico sobre si Bruno García estaba dispuesto a rendirle cuentas a la propia Junta de Andalucía aun siendo esta administración de su mismo color político, el candidato a la Alcaldía de Cádiz no lo dudó ni un instante y antes de terminal la pregunta ya estaba indicando que "estoy dispuesto a plantarle cara y a sumar ya sea con la Junta de Andalucía o con el Gobierno central. No tengo ningún problema . Y si no se suma tendremos que llegar al enfrentamientos ya que tenemos claro que los mayores son importantes y que son una de nuestras prioridades", afirmó con seriedad Bruno García León.

De todas maneras, Bruno no es partidario de enfrentamientos "per sé porque en la práctica habitual no suelen ayudar. A pesar de ello si ese enfrentamiento fuera útil tomaríamos ese camino, pero es más útil dialogar, sumar, colaborar, participar, pedir y llamar. Mi camino es ese y el que me conoce, lo sabe".