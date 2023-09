Bruno García: "Cádiz se ha volcado con el mar y con su Gran Regata, una vez más"

Para calibrar el éxito o el fracaso de la Gran Regata, que esta jornada de domingo 10 de septiembre concluye su edición 2023 en la ciudad, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha querido desplegar el contexto que ha rodeado su organización. Apenas dos meses por delante y todo por hacer, según el primer edil y su equipo que han vencido los obstáculos gracias a que "los trabajadores del Ayuntamiento se han partido el alma" y, sobre todo, gracias a la ciudad de Cádiz que "se ha volcado con el mar y con su Gran Regata, una vez más". Sí, decididamente, para Bruno García ha sido "un éxito".

¿Cifras de asistencia? Todavía no se pueden facilitar, de hecho, "entre esta tarde y mañana" se producirá "la reunión de datos" donde se comprobará cuánto de cerca o de lejos se ha quedado la edición 2023 del millón de personas que, según se dijo, visitó el evento náutico en su última edición, la de 2016. "Pero sí tenemos un ejemplo del interés que ha despertado, así, según nos cuentan desde el Cuauhtémoc, han sido más de 30.000 personas las que han visitado el buque mexicano estos días", ha adelantado García que también agradece "profundamente" la entrega de la tripulación del navío cuyas puertas "no estaban previstas que se abrieran en esta última jornada, pero al final han decidido que lo estarán hasta el último minuto porque es que se vuelcan".

Pero para el alcalde "los números no son tan importantes como la sensación que ha dado la ciudad". "Lo han reflejado ustedes en los medios, con la hostelería, con los hoteles, con los taxistas, con los que, hasta el último momento, siempre hemos estado en coordinación para resolver porque, a veces, se generan problema de tráfico, obviamente, y ahí hemos estado tanto Juancho como yo limando siempre cosas, intentando sumar... Y creo que, en general, en la ciudad han sido muchos los sectores beneficiados en esta Gran Regata", ha valorado.

Un evento, sin cifras oficiales aún pero multitudinario a todas luces, en el que, afortunadamente, "no ha habido que lamentar incidencias". "La Policía ha estado fenomenal y los sanitarios, aburridos, que es lo que queríamos", se ha congratulado el alcalde para el que con esta Gran Regata se han cumplido "tres objetivos fundamentales: reconocer el papel que tiene el mar en la ciudad de Cádiz; realizar una actividad de ocio importante y de apertura de la ciudad; y generar cultura, que se ha hecho con la Isla de las Letras y el Carnaval y economía azul, con las jornadas y actividades al respecto", ha resumido.

También ha destacado el regidor de la ciudad algunas de las estampas que nos deja la Gran Regata que desembarcó en Cádiz el 7 de septiembre, aunque las actividades de ocio comenzaran un día antes. "La imagen del muelle este sábado repleto de personas, el concierto de David Palomar y de todos los artistas que nos han querido visitar y, por su puesto los drones, que fue un espectáculo", ha ido enumerando García que, ha reconocido, tenía "cierto respeto" a la propuesta tecnológica "por el tema del viento". "Esto sólo se puede hacer si no hace mucho viento, y el tiempo acompañó y salió todo bien".

Todo bien. Los drones y la programación de una Gran Regata que cuando el nuevo equipo de Gobierno llegó al Ayuntamiento estaba comprometida "pero no preparada". "Informamos de ello a la ciudadanía pero no lo hicimos como una excusa sino como una motivación", ha asegurado el alcalde que ha insistido en que la celebración ha sido posible por "los trabajadores de todas las áreas y de otras instituciones que se han partido el alma para poder conseguir lo que ha pasado este fin de semana en la ciudad" y a esa participación "masiva" de los gaditanos.

"Y esto nos lleva a la siguiente conclusión, que aquí, en Cádiz, somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos, todo, si lo hacemos de manera conjunta y remamos todos juntos. Entonces, llegamos seguro a buen puerto", ha reflexionado el primer edil que, acompañado por el concejal y coordinador de la programación de la Regata en Cádiz, Juancho Ortiz, y los ediles de Cultura, Turismo y Deporte, Maite González, Beatriz Gandullo y Carlos Lucero, respectivamente, ha querido agradecer "a las personas que no viven en Cádiz y que nos han visitado estos días, que han sido muchas" y "a la Sail International por el apoyo que nos han dado y cómo se han volcado con a ciudad", y "a cada uno de los barcos, desde el más pequeñito a estos tres grandes navíos que tenemos a nuestra espalda" su implicación. "Todos se han volcado con la ciudad y nos consta que están muy satisfechos con el papel de Cádiz en esta Regata. Y nosotros, por supuesto, muy orgullosos y muy agradecidos con la ciudad que, una vez más, se ha volcado con el mar y con su Gran Regata", ha culminado.

El futuro

Toda vez que las velas de los 15 navíos participantes en la Regata de Grandes Veleros Magallanes-Elcano están a punto de desplegarse para volver a sus puertos de orígenes, en el Ayuntamiento de Cádiz toca hacer balance y pensar en la conveniencia o no de seguir acogiendo citas venideras. "Estos días podemos hacer una reflexión, analizar el éxito de esta edición para tomar una decisión pero, lo que es cierto es que una Gran Regata además de ser mar, de ser ocio, también es una forma de convivencia con otras culturas y eso nos parece muy interesante para la ciudad", ha dibujado.

Así, de decidir que se continúa siendo puerto de la Gran Regata y "si nos sale la oportunidad de serlo", García ha avisado que prepararían la próxima cita "con mucho tiempo y dedicación". Y es que, una de las principales fallas del evento que se despide este domingo ha sido la escasa participación de grandes veleros que, al fin y al cabo, son el corazón de la cita náutica. Una situación responsabilidad de la organización de la cita internacional -la Sail Training- que es quien se encarga de invitar a los navíos pero, Bruno García ha asegurado que desde un Ayuntamiento "también se puede hacer mucho".

"Claro que se puede hacer mucho contactando con embajadas, se hace una labor a veces callada pero que se tiene que hacer. La Sail Training International pues tiene su propia organización pero tú tienes que animar, tú tienes que tener el contacto con México, con Uruguay... Cuando llegamos nos dijeron que había 40 barcos y no era así, había exactamente 13, y han venido 15. Yo no digo que sea fácil, no lo es, al contrario, pero es más difícil hacerlo en 80 días y, bueno, se ha conseguido", ha concluido.