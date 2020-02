Brevísima guía sobre qué hacer frente al coronavirus

"Hola, soy italiano y me han dicho que venga aquí, al hospital, por lo del coronavirus". "Pero, ¿se encuentra mal? ¿ha estado allí recientemente?". "No, no, si me encuentro bien y hace un año que no voy, pero como soy italiano...". Situaciones surrealistas como esta se están dando en algunos hospitales, como el Puerta del Mar de Cádiz.

Incluso entre algunos miembros del personal sanitario comienza a circular el siguiente comentario: "No sabemos cómo actuar exactamente ante casos sospechosos de positivos. No hay tenemos un protocolo de actuación".

Los dos casos son prueba de que la desinformación gana a la información rigurosa, precisa y pertinente, cuando está disponible para cualquiera en internet. Y no siempre es culpa de los medios de comunicación. Algo tendrán que ver la fe ciega de muchos en el Facebook y el Whatsapp, la sospecha permanente sobre el periodismo profesional y la ineficacia de algunos departamentos de comunicación de algunas administraciones públicas, que enmudecen, cuando debieran de reforzar al máximo su obligación de difundir información imprescindible y medidas de prevención necesarias y urgentes.

El caso es que el Ministerio de Sanidad dispone en su web de amplia información sobre cómo actuar frente al coronavirus, tanto dirigida a ciudadanos como a profesionales sanitarios. Ahí van algunos enlaces:

- Directorio con todos los documentos del Ministerio de Sanidad sobre el coronavirus.

- Información para los ciudadanos: Preguntas y respuestas sobre el SARS-CoV-2 y el COVID-19

- Manejo en urgencias y primera atención de pacientes con sospecha de COVID-19

- Manejo clínico de pacientes con enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19)