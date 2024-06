El gasero ‘Berge Arzew’ atracará esta tarde en el dique 4 de Navantia de Cádiz

El astillero gaditano no respirará con tranquilidad hasta no ver entrar por sus instalaciones al gasero Berge Arzew, ya que no será hasta esta tarde cuando el gigantesco buque acceda al dique 4 de la factoría de reparaiones de la capital.

El buque aprovechará la pleamar de la tarde de este miércoles para entrar en dique. De inmediato, los trabajadores de Navantia y los de las distintas empresas auxiliares que participarán en la reparación del buque gasero con bandera de Gran Bahamas se pondrán las pilas para responder con celeridad a las necesidades del armador para que la operación dure el menor tiempo posible.

Han sido muchas horas de incertidumbre, ya que cabe recordar que el Berge Arzew iba a reparar inicialmente en el astillero de Navantia en Ferrol, pero esta factoría no podía meterle mano ya mismo al buque, ante la falta de un dique adecuado para poder afrontar esta operación.

Realmente el astillero gallego cuenta con instalaciones más que adecuadas para este tipo de trabajos pero se ha dado la circunstancia de que el dique que se habría usado para el Berge Arzew no estaba libre sino que estaba ocupado por una plataforma, cuya intervención debería haber acabado inicialmente el pasado 20 demayo, según indicaba a los medios el portavoz de los trabajadores de Navantia Ferrol, Carlos Díaz, que no dudaba en asegurra que los gallegos han perdido el contrato “por falta de instalaciones”.

Este hecho, según Díaz, ha provocado que el buque gasero Berge Arzew, que tenia programada la actuación en la ría de Ferrol se haya marchado a la Bahía de Cádiz.

Durante el tiempo que duraron las conversaciones a tres bandas entre el armador del gasero, el astillero de Ferrol y el gaditano, el buque permaneció fondeado e incluso su tripulación se había instalado ya en varios hoteles de la zona. Pero finalmente la operación se fue al traste ante la posibilidad que le ofrecía Cádiz en la que garantizaban que el astillero gaditano contaba con un dique adecuado y que, además, la operativa se podía poner en marcha en cuanto entrara el buque en el dique.

Aun así, durante todo este miércoles, el gasero era visible desde la costa gaditana ya que estaba fondeado a muy pocos metros del astillero a la espera de que se dieran las condiciones adecuadas de viento y de marea para poder acceder al interior de la factoría gaditana de reparaciones de Navantia.

Según indicó el propio portavoz de los trabajadores de Ferrol, esta situación les ha supuesto «una pérdida importante de carga de trabajo que traía este buque, principalmente para mecánicos y electricistas«. »Estamos hablando de picos de 250 empleos en una obra de aproximadamente un mes, con media de 200 operarios«. De esta manera, si el gasero entra hoy en el astillero habrá trabajo hasta principios del próximo mes de julio.