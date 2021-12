Basta Ya: “La pandemia ha sido la puntilla para la atención primaria”

Reconocimiento, análisis, diagnóstico y tratamiento. El colectivo Basta Ya, formado por médicos de familia y pediatras de los centros de salud, ha hecho público los resultados del profundo chequeo al que ha sometido al servicio de atención primaria en Andalucía. Una encuesta realizada entre los profesionales médicos de los centros de salud, acerca de los efectos del plan para la atención primaria que el SAS implantó en 2020, concluye que este servicio esencial para la salud de los ciudadanos se encuentra desbordado, con médicos que atienden cada día a más pacientes de los recomendables, entre 40 y 50, y a los que en ningún caso pueden dedicar los diez minutos mínimamente necesarios. Basta Ya reclama a la administración más inversión en atención primaria y una organización más eficiente de los recursos humanos, a los que llama también a ampliar en número. El colectivo cree que la pandemia ha terminado por dar la puntilla a este primer servicio médico, muy castigado por distintas decisiones desde hace años.

“El covid ha acelerado la puntilla a la atención primaria, que ya venía mal. ¿Hasta qué punto la pandemia es responsable de como está la atención primaria? Es la puntilla, pero el toro ya venía con el estoque dado desde antes. Esto ha sido la puntilla al final”. Así de rotundo se expresa Fernando Ramírez, presidente de Basta Ya en la provincia de Cádiz que hoy ha presentado a los medios el resultado de la encuesta, su diagnóstico y tratamiento, junto a Elena Gilabert en el Colegio de Médicos de Cádiz.

Con los seguros privados aumentando en número, lo que revela que la ciudadanía se ha percatado del mal funcionamiento de la atención primaria, los últimos años se han caracterizado también por el cierre de los centros de salud por las tardes en determinados periodos y por la no sustitución de médicos, con la consiguiente derivación de pacientes a otros médicos ya de por sí saturados.

Pese a todo, Fernando Ramírez se propone ser optimista de cara al futuro, pues la pandemia de covid y sus consecuencias asistenciales podrían variar la tendencia: “Yo quiero ser optimista y quiero pensar que las crisis traen oportunidades. Los gestores y los políticos deberían saber que desmantelar esto es insostenible a nivel de mantenerlo solo con especialidades hospitalarias. Los médicos de familia tenemos mucha quemazón, muchos están quemados, hastiados..., pero empezamos a reunirnos, por eso existe Basta Ya, con ganas de cambiar las cosas, y estamos dando pasos de cara a hacernos visibles a la sociedad e intentar mejorar las cosas”.

En el diagnóstico que se revela con los resultados de la encuesta, con una participación mayoritaria de los médicos de la provincia de Cádiz, se incide en que los médicos atienden cada día a más pacientes de lo debido, que no le pueden dedicar a cada uno ni los necesarios diez minutos, que las consultas telefónicas deben limitarse a cinco minutos, que el tiempo de las visitas domiciliarias deben sacarlo cada día de donde pueden, que médicos y pediatras no pueden liberarse de los papeleos (la burocracia) en su propia consulta o que los propios médicos no tienen autonomía para gestionar sus agendas. La consecuencia, evidente, es que se resiente en muchas ocasiones la calidad asistencial del paciente, que en definitiva es el objetivo fundamental de la consulta médica.

El tratamiento que propone Basta Ya se basa en dos pilares fundamentales: más dinero, más inversión en atención primaria, cuando ahora la mayor partida se la lleva la inversión hospitalaria, y una organización más eficiente en los centros de salud. Un tratamiento, un plan, que por lo tanto está en manos de los políticos y los gestores.Estima Fernando Ramírez que las no sustituciones en los centros de salud “han tocado fondo”, al tiempo que se muestra partidario de contar con plantillas “adecuadamente dotadas. Si la plantilla es más amplia, a lo mejor entre el resto se puede hacer cargo de una sustitución, así no habría cupos grandes de pacientes”.

Basta Ya apuesta por priorizar los filtros de la consulta de acogida, el triaje que llevan a cabo enfermeros, que son importantes para “dar atención a quien más lo necesita y no a quien más llama a la puerta”, al tiempo que reclama retirar la burocracia de las consultas: “Si se nos quita burocracia a los médicos, podemos atender mejor a los enfermos”. El colectivo entiende el centro de salud como un conjunto de trabajadores (médicos, enfermeros, dentistas, administrativos, trabajadores sociales...), de manera que una buena plantilla ayudaría a que cada colectivo se centrara en sus competencias sin sobrecargar a nadie.

Y hace Basta Ya Andalucía una reflexión sobre la supuesta falta de médicos a la hora de contratar personal. Con los datos oficiales en la mano, este colectivo asegura que hay médicos suficientes, pero que no optan por la atención primaria por la precariedad del sistema primario y por tres competidores principales: el sistema privado, determinados países europeos con mejores condiciones laborales y el trabajo de los sanitarios en hospitales, también con mejores condiciones que un centro de salud.