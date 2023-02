Bares y restaurantes de Cádiz cierran un Carnaval “histórico” en clientela

El Carnaval de Cádiz ha dejado este año 2023 de vuelta a su normalidad en la hostelería local gaditana un resultado “histórico” gracias a “consumos que no se conocían”, con bares y restaurantes repletos desde la barra de la calle hasta la última mesa de su sala, sobre todo los fines de semana, según informó a este periódico Antonio de María, presidente de Horeca. Así lo corroboraron varios empresarios del sector con casi una decena de establecimientos abiertos en la ciudad. En paralelo, la ocupación hotelera respondió a las altas expectativas a las que ya apuntaban las previsiones. Hasta el punto de que poblaciones del entorno registraron una media superior a la de la capital, como viene ocurriendo desde hace unos años, fruto del gran poder de atracción de la gran fiesta gaditana.

“El de este año ha sido un buen Carnaval, se han cumplido las perspectivas que se tenían e incluso ha habido ciudades cercanas con hoteles más llenos que Cádiz”, asegura De María. De hecho, Jerez registró el primer sábado, 18 de febrero, una ocupación hotelera de nada menos que del 98,55% frente a un 96,33% en Cádiz, la más alta de todas las fiestas. El Puerto estuvo en un 90,93% y San Fernando a un 81,42% ese mismo día. La media del primer fin de semana en la ciudad del caballo fue del 89,08%, del 87,54% en Cádiz, del 85,20% en El Puerto y del 70,94% en San Fernando.

El segundo fin de semana Jerez también superó a la capital del Carnaval, con un 88,78% de ocupación hotelera media entre los días 24 y 25 de febrero, frente a un 84,20% de Cádiz. El Puerto alcanzó el 80,14% y San Fernando un 75,80%, según las cifras de ocupación real de las que dispone Horeca. Los picos se registraron en Cádiz el viernes 24 de febrero, con un 91.04%, y en Jerez el sábado 25 de febrero con un 95,01%.“No es un fenómeno nuevo. Por una parte, no vale lo mismo un hotel en Jerez que en El Puerto durante el Gran Premio de Motociclismo. Y, lógicamente, pasa lo mismo, pero en sentido contrario con los Carnavales. Por otra parte, allí en Jerez hay una serie de hoteles pequeños, unos diez o doce, que habitualmente se llenan con excursiones de turistas nacionales que llevan muchísimos años viniendo a Andalucía y a nuestra provincia para asistir a actividades culturales o deportivas. Paran en Jerez y luego se desplazan a Cádiz en autobuses para disfrutar de los Carnavales”, explica De María.

“También es cierto que ha habido en Cádiz la apertura de un establecimiento hotelero de muchísimas plazas que baja un poco el promedio”, añade el presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Cádiz. Se refiere a la reciente incorporación a la oferta hotelera del Hotel Cádiz Bahía, del grupo Q, que dispone de nada menos que 255 habitaciones.

Cuando se le pregunta por el resultado en el sector de la hostelería de esta primera gran fiesta gaditana sin ningún tipo de restricciones y en su fecha original, después de la pandemia, Antonio De María, responde rotundo: “históricos”. “Los consumos que se han producido este año no se conocían”, añade el presidente de Horeca, aunque asegura que en la federación empresarial no disponen de cifras concretas de ventas. Los llenos absolutos de bares y restaurantes, las colas a las puertas de las cafeterías, las continuas rotaciones de la clientela en barras y mesas y el duro trabajo de las personas que trabajan en el sector duplicando y hasta triplicando esfuerzos han sido una constante durante los diez días que ha durado esta fiesta que todavía hoy parece no haber terminado, con picos multitudinarios, claro, los dos fines de semana.

“Los Carnavales han sido muy positivos. Hubo algo de más público el primer fin de semana, pero de mayor calidad el segundo”, corrobora Raúl Cueto, gerente del Grupo Arsenio Manila, con un bar en plena Calle Nueva y tres restaurantes y un chiringuito en Puertatierra. “Todos los establecimientos han mejorado resultados”, reconoce el empresario. Esto, respecto al último Carnaval de febrero prepandemia, que fue precisamente el del mismo 2020, si bien el estallido del Covid en China y luego en Italia hizo que muchos tomasen ya ciertas medidas de prevención. “Es evidente que ha habido bastante más gente y que ha gastado más”, añade el hostelero. En Puertatierra se dieron mejor, obviamente, los días que las noches, pero también se experimentó un incremento de clientela.

Antonio Márquez, gerente del Grupo Sapo, con cinco establecimientos abiertos en la capital gaditana, tres de ellos en el casco histórico, y a punto de abrir otro en la calle Plocia, comparte, con ciertos matices, la misma apreciación que Raúl Cueto. “El Carnaval ha ido muy bien, pero no puedo compararlo con otros años porque acabamos de abrir la cervecería-marisquería de la Plaza de la Libertad y los otros dos locales los reabrimos en plena pandemia y es ahora cuando empezamos a tener resultados. Estamos bastante contentos”, confiesa el empresario hostelero. “En Puertatierra también se han dado muy bien los fines de semana, como uno bueno de sol, aunque el segundo estuviese más flojillo por las previsiones de lluvia”, añade Antonio Márquez.