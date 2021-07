La Bahía de Cádiz se echa a la calle con la esperanza de mantener Airbus abierto en Puerto Real

“Airbus ni se cierra ni se vende, Airbus se defiende” fue el lema más coreado por las alrededor de 2.000 personas de toda la Bahía de Cádiz, de todas las centrales sindicales, de todos los partidos políticos y de casi todas las instituciones que ayer por la tarde se manifestaron en la capital gaditana con la esperanza de que la factoría puertorrealeña se mantenga viva, pese al contundente anuncio que hizo ayer la empresa.

A la cabeza de la manifestación, miembros del Comité de Empresa de la fábrica aeroespacial que hasta que estalló la pandemia se confiaba en que debía de hacer despegar la economía y el empleo industrial de una de las comarcas más castigada por el paro de toda Europa. También del CBC de El Puerto. Detrás, los sindicatos CCOO y UGT, seguidos por trabajadores, miembros de formaciones políticas afines y ciudadanos a título personal.

A buena distancia, cerrando el acto reivindicativo, un contingente de Adelante Andalucía, encabezado por su recién reelegida portavoz, Teresa Rodríguez. Y al final, los militantes y simpatizantes de CGT, que en todo momento mantuvieron una actitud que fue más allá de la crítica –juanillos y gritos mordaces, incluidos– al Comité de Empresa de Airbus-Puerto Real y al resto de las centrales sindicales por su posicionamiento en las negociaciones con la empresa.

Entre los representantes institucionales estuvieron presentes la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya;la presidenta de la Diputación Provincial, Irene García y el alcalde de Cádiz, José María González, que se incorporó a mitad de la manifestación, y concejales de todas las formaciones políticas de ambos Ayuntamientos.

“Esperamos una apuesta por la industria de la provincia de Cádiz, porque desde hace unos años se está produciendo una deslocalización y falta de carga de trabajo de un sector que es estratégico para la provincia y que aporta empleo de calidad”, recordó Inmaculada Ortega, secretaria general de CCOO-Cádiz. “Lo que venimos exigiendo a las administraciones públicas y a Airbus, en la que no solo tiene participación el Gobierno español, sino otros europeos, es que haga una apuesta por la provincia de Cádiz, que tiene una de las más altas tasas de paro de Europa”, añadió Ortega. “Hacemos un llamamiento también al Parlamento Europeo, que nos representa, para que de una vez por todas se haga política de cohesión territorial que traiga inversiones a territorios como el nuestro”.

“Hoy gritamos porque Puerto Real siga teniendo actividad productiva, por que la tenga todo el sector aeroespacial, el naval y el industrial de nuestra provincia, que aporta un producto interior bruto muy importante”, subrayó la dirigente sindical. “Creemos que la empresa está en un pulso, manteniendo una posición que es equivocada y le pedimos que recapacite y que traiga otro tipo de propuestas que sean aceptables para la Bahía de Cádiz”, concluyó.

“Estamos cansados de que Cádiz sea siempre la Cenicienta del empleo en Europa y en España, y también en infraestructuras e industria”, dijo Antonio Pavón, secretario general de UGT-Cádiz, quien mostró su preocupación por el dificilísimo momento que atraviesa también el sector naval y toda la industria auxiliar.

“Nosotros nunca perdemos la esperanza”, aseguró Pavón. “Seguimos negociando. La empresa puso sobre la mesa un ultimátum y distintas alternativas. Estamos dispuestos a negociar todo siempre y cuando se mantenga la actividad productiva en la planta de Puerto Real. Hay que volver a sentarse, porque recolocar a la plantilla es fácil, pero hay que mantener también las empresas auxiliares”.

“Es imposible entender que una planta de producción, como es Airbus-Puerto Real, la única planta de Andalucía que tiene actividades comerciales pudiera estar señalada para que desaparezca, por mucho que nos fusionemos en una sola”, manifestó Juan Trujillo, presidente del Comité de Empresa de la factoría puertorrealeña.

"Es algo inaudito, incomprensible, en plena pandemia, con la situación que padecemos en esta provincia tan castigada por esta lacra del desempleo, la temporalidad y la precarización”, subrayó. “Es el momento de decir basta ya y de apostar por la industria, la tecnología y la innovación. Hay que prestar atención a las cargas de trabajo y al mantenimiento del empleo que tanto costó conseguir. Y no es cierto lo del A-380, porque en otros países han mantenido sus recursos industriales y sus plantas”, aclaró Trujillo.

“No podemos estar todos en un solo centro en El Puerto. Esto no es Getafe, no es San Pablo, no tenemos un centro de terminación de aviones como allí. Por tanto tebemos seguir luchando. La hibernación es una buena fórmula, dado que mantiene el empleo y cuando vuelva a recuperarse el tráfico aéreo, volverá la demanda. Por tanto, sí a la negociación, pero no a cualquier precio, De aquí al lunes tenemos tiempo de replantear alternativas. Queremos un centro de producción, no uno 4.0. Por eso reclamamos al presidente de la Junta de Andalucía que se posicione y se ponga a favor de los trabajadores”, remató el sindicalista.

Juan Antonio Guerrero, miembro del Comité de Empresa de Airbus-Puerto Real por CGT y miembro del Comité Interempresas explicó a este periódico las razones de las críticas a las otras dos centrales sindicales en plena manifestación: "Hoy hemos tenido una asamblea donde un sindicato como UGT ya ha dicho que le vale el cierre de Puerto Real y el traslado al CBC que ha anunciado la empresa. ATP ya sabemos que siempre va a coincidir con la empresa y CCOO dice que no al cierre, pero no con la claridad y contundencia que lo decimos nosotros", relata Guerrero, quien apuesta por seguir luchando.

"Todavía hay esperanza de que Airbus-Puerto Real no se cierre. Y si hay esperanza, tenemos que luchar", dijo el alcalde de Cádiz. "Mientras que la gente salga a la calle a pelear, hay esperanza", insistió. "Frente a la incertidumbre del traslado al CBC de la plantilla y que la factoría de Puerto Real se quede como un elemento decorativos, queremos seguridades y futuro, presente y futuro para los gaditanos y las gaditanas".

"Pese al anuncio de la empresa, seguimos sin barajar la posibilidad de que se vaya a cerrar la factoría de Puerto Real, como me ha transmitido desde el Gobierno de España la ministra de Industria, a través de la presidenta de la Diputación y secretaria general del PSOE en Cádiz, Irene García", dijo la alcaldesa de Puerto Real Elena Amaya. "No nos hemos movido ni un ápice de esa postura", recalcó.

"Estamos esperando los resultados de una negociación que no puede terminar en la deslocalización de una industria, empobreciendo el corazón de la bahía, un pueblo industrial como Puerto Real. No podemos dejar que se vaya al CBC de El Puerto el trabajo de Puerto Real. Queremos la hibernación, no el desmantelamiento, porque la carga de trabajo va a volver, después de todos estos años de pandemia y Puerto Real tiene la calidad y la categoría para hacer los mejores aviones, que están volando por muchas partes del mundo", remató la alcaldesa.

La manifestación discurrió sin incidentes desde la Glorieta Ingeniero la Cierva por toda la Avenida hasta la Delegación Provincial de Hacienda, donde el periodista y escritor Juan José Téllez leyó un manifiesto.