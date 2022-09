BBVA premia a varias organizaciones sociales para proyectos sostenibles

El BBVA ha entregado en el Hotel Parador Atlántico de Cádiz los Premios Futuro Sostenible a cuatro entidades que realizan una labor social en el ámbito andaluz y de Extremadura. En concreto, las organizaciones que han recibido la donación en metálico por parte de la entidad bancaria son Cáritas de Cádiz, el Banco de Alimentos de Huelva, la Fundación Purísima Concepción de Granada y Placeat Plasencia. Estas cuatro forman parte de las 23 en total que han sido seleccionadas en todo el territorio español.

En el acto de entrega de estos premios, que ha sido conducido por el director de Diario de Cádiz, José Antonio Hidalgo; han estado presentes directivos y gestores del BBVA, representantes de las entidades seleccionadas y ha contado también con la presencia del obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy.

En 2022 el fondo BBVA Futuro Sostenible ISR ha donado un millón de euros correspondiente a una parte de la Comisión de Gestión generada por el fondo en el año 2021.

Los proyectos seleccionados se enmarcan en tres ámbitos de actuación: inclusión social; dependencia, mayores y salud; y medio ambiente.

El total del importe donado en las cuatro ediciones de la convocatoria asciende a 3,2 millones de euros y el número de beneficiarios directos de los proyectos realizados o en ejecución con las donaciones asciende a más de 277.000.

El fondo de inversión BBVA Futuro Sostenible ISR está alineado con las prioridades estratégicas del Grupo BBVA, la lucha contra el cambio climático y la desigualdad a través del crecimiento inclusivo, tanto desde el punto de vista de la gestión implementada en la cartera del fondo (que se rige por criterios de Inversión Socialmente Responsable), como por su vocación de “Fondo Solidario”.

En la Convocatoria Solidaria BBVA Futuro Sostenible se contribuye a estos objetivos a través del impacto positivo en la sociedad de la mano de entidades no lucrativas, que cada año pueden hacer realidad nuevos proyectos sociales y medioambientales para crear un futuro mejor.

El acto contó con un primer bloque donde hubo una parte de debate con distintas cuestiones que se pusieron encima de la mesa y donde intervinieron por parte de BBVA, Francisco Javier Jerez Basurco, director territorial Sur; Francisco García Colmena, director comercial Global en Sevilla Plaza Nueva; y Luis Cerezo de Molina, director comercial Contigo Cádiz.

Jerez explicó en su primera intervención la magnitud del reto de la sostenibilidad, de la cual dijo que “es una de las mayores disrupciones que nos afecta a todos”. En este sentido dio cifras muy significativas, como que se estima que para afrontar el reto de la descarbonización será necesario invertir en tecnología en todos los sectores un volumen de inversión de 275 billones de dólares desde hoy hasta 2050, lo que supone un 8% del PIB mundial. El directivo afirmó que la mayor parte de esta inversión ha de acometerla el sector privado: “En BBVA es una de nuestra prioridades desde hace tiempo: ayudar a nuestros clientes en esta transición con financiación y asesoramiento”.

Francisco Javier Jerez recordó que BBVA se fijó en 2018 un objetivo de canalizar 100.000 millones de euros de inversión en financiación sostenible hasta el año 2025 “que alcanzamos rápidamente. Por eso, el año pasado duplicamos nuestro objetivo hasta 200.000 millones de euros”.

Este plan de sostenibilidad tiene tres vectores de crecimiento que enumeró Jiménez Basurco: el autoconsumo para combatir la dependencia energética; la eficiencia energética y la movilidad eléctrica.

De este modo, el BBVA cuenta con el mayor fondo solidario y de mayor antigüedad de España, con un patrimonio de 2.278 millones de euros y 79.702 participantes a finales de agosto de este año, “además de que el fondo tiene una rentabilidad a largo plazo que está por encima de los principales fondos de la industria del mismo perfil y misma política de inversión”.

Por último, indicó que la gran mayoría de los empleados de BBVA han recibido formación en sostenibilidad, siendo la cifra del 80% en todo el mundo y superior en la zona sur, donde el porcentaje se eleva al 93%. Asimismo, los empleados también participan activamente en la seleccion de los proyectos elegidos para estos premios.

En ese camino estratégico del BBVA hacia la sostenibilidad también se ha producido un cambio en los clientes del banco. Luis Cerezo de Molina explicó que “los clientes ahora pueden tener acceso a mayor información que hace unos años, entre otras cosas porque se ha despertado una conciencia colectiva mucho mayor sobre la importancia de la sostenibilidad, de apoyar la lucha contra el cambio climático y de contribuir a la descarbonización entre otras.Esto está generando un movimiento social y una mayor información y conocimiento en general”.

A su juicio, “esto afecta también a los fondos de inversión. Los clientes están ahora mejor preparados para decidir en qué quieren invertir y, sobre todo, saben que quieren invertir con criterios socialmente responsables”.

Francisco García Colmena incidió en que “los clientes conocen que con su inversión en este fondo están contribuyendo a algo tan importante como el crecimiento inclusivo”. Por ello, advierte de que “el objetivo de las donaciones del fondo BBVA Futuro Sostenible ISR es concienciar sobre la importancia de la sostenibilidad, poniendo además de manifiesto que el impacto positivo en la sociedad también debe ser parte de toda estrategia de sostenibilidad”.

Y en esos proyectos a los que se les pone nombre y cara se dieron cita en el Hotel Parador Atlántico, salvo el extremeño que lo hizo a través de una vídeoconferencia.

Uno de los proyectos que ha sido seleccionado es el del Banco de Alimentos de Huelva que responde al nombre de ‘Mucho + que un trabajo’ y se integra dentro de la inclusión social. Su presidente, Francisco Quijada, argumentó que su organización llega a 16.000 beneficiarios “que desgraciadamente van en aumento”. Sin embargo, además de su función principal de recaudar y repartir alimentos, desde 2018 pusieron en marcha un programa de cursos de formación para personas desempleadas y que necesitaban ayuda. Entre las actividades formativas están las de carretillero, mozo de almacén. pescadería, carnicería y asistencia domiciliaria: “Para el Banco de Alimentos es un gran esfuerzo administrativo y económico y no tenemos recursos por lo que tenemos que agradecer esta ayuda que nos facilitará hacer estos cursos”.

El de Cáritas Diocesanas de Cádiz se llama ‘Inserta Cádiz. Neutralidad de emisiones’. Una de las grandes patas de la labor que se hace a través de esta organización es que atiende a personas con falta de recursos y que uno de sus principales problemas es el desempleo. Como explicó el secretario general de Cáritas de Cádiz, José María Espinar, con la sociedad creada que manipula la ropa usada que se recibe, que debe ser tratada con unos criterios medioambientales, “estamos generando una oportunidad de empleo y aumenta la posibilidad de empleabilidad en otras posibles empresas”.

La Fundación Purísima Concepción de Granada, que trabaja prestando apoyo al colectivo de las personas con discapacidad intelectual y que cuenta con numerosos centros de todo tipo, ha conseguido el dinero a través de una iniciativa que se llama “Te regalo salud, Soy Capaz, Aprendemos Juntos”. Antonio Linares, director gerente de esta organización, apuntó que en la fundación han hecho una sociedad limitada donde ya trabajan 75 personas “con la que queremos ser un referente en inclusión social con tres etapas: la parte económica, la medioambiental y la social”. En este sentido van a poner en marcha dos talleres que servirá para formar a 800 personas “y que serán un antes y un después en los enfoques de la sostenibilidad”.

La asociación de Plasencia Placeat Plena Inclusión ha obtenido el dinero por el programa ‘EcoPlanet: Cultivo ecológico del campo a la despensa’ y también se mueve en el campo de las personas con discapacidad intelectual. El gerente Ramón Rubio explicó que han hecho un proyecto de cultivos ecológicos “y que servirá también para fomentar la economía circular”.

Luis Vadillo, director de Negocio de BBVA Asset Management de Europa, cree que “el fondo BBVA Futuro Sostenible ISR es un ejemplo de este compromiso:ayudar a nuestros clientes en la transición a un mundo más sostenible e inclusivo”. Por ello, “nuestro objetivo final es transformar todos los vehículos de inversión BBVA AM en soluciones sostenibles de inversion”.

Por último, cerró el acto diciendo que “me quedo con trabajar para las personas. La sostenibilidad no tiene solo una parte ambiental sino también social. No ser sostenible no es una opción”.