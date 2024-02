El Azamara Onward pasará por el dique de Navantia de Cádiz a finales de este año

Lujo a la carta a bordo de los cruceros de la naviera Azamara

No ofrece ni grandes fiestones ni bailes a deshora. Los buques de Azamara “venden” tranquilidad, lujo y buenas instalaciones. No son buques que se caractericen ni por sus metros de eslora ni por sus modernidades. Basta ver las dimensiones de sus bibliotecas, un servicio que en un crucero de los más populosos suele ocupar no más de cinco metros cuadrados. Allí, sus clientes buscan tranquilidad y agradecen la casi nula presencia de niños o grandes y jóvenes pandillas a bordo. También es cierto que la edad media de sus pasajeros suele superar los 60 años, de ahí que ni cuente con piscina de olas, rocódromos o grandes toboganes o que su gimnasio sea más usado por la propia tripulación que por sus pasajeros. Eso sí, cuenta con un servicio médico muy preparado para cualquier dolencia más propia las personas de avanzada edad que optan por este tipo de barcos. También huye de los self services, ya que sus clientes no gustan de hacer colas. Prefieren el lujo y buen servicio de una preparada plantilla de camareros que les atienden en cualquiera de sus muchos restaurantes de a bordo.