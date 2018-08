El Ayuntamiento cuenta ya con su primer Plan Integral de Patrimonio

La conservación del patrimonio municipal se ha metido de lleno en la precampaña electoral, en la que parece que están ya inmersos algunos partidos, como el PP. Los usos y no usos y, sobre todo, el estado de los referentes físicos de nuestra larga historia se han puesto sobre la mesa política, aunque ya desde hace años colectivos ciudadanos han reclamado más medios para la puesta en uso de edificios públicos y privados.

Las denuncias del candidato a la alcaldía por el PP, Juan José Ortiz, sobre la dejación que sobre el patrimonio histórico tiene el gobierno de José María González, recibió ayer una contundente respuesta en boca del teniente alcalde de Patrimonio, especialmente cuando desde los populares se plantea la elaboración de un plan director que sirva de base a todos los trabajos que en este sector se hagan en la ciudad.

El Plan fija numerosas actuaciones de diferentes tipos en toda la ciudadNavarro reconoce que hasta ahora no se ha podido contar con dinero para mejoras

Un plan director que, en todo caso, llegaría tarde por cuanto el actual gobierno ya ha terminado, desde su área de Patrimonio, la redacción del Plan Estratégico para la Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Histórico Municipal. Un voluminoso documento que aporta numerosas actuaciones a realizar en este campo. Es la primera vez en cuarenta años de ayuntamientos democráticos en Cádiz que la ciudad dispone de un estudio de este calibre.

El borrador del Plan Estratégico se presentará a principios del próximo mes de septiembre a diversos colectivos ciudadanos "para que puedan trasladar sus sugerencias y con ello hacer suyo el Plan", destaca el teniente de alcalde de Patrimonio, David Navarro. En todo caso, la técnica de esta concejalía ya ha mantenido numerosas reuniones con estos colectivos y con investigadores privados del patrimonio de la ciudad para analizar la situación de éste.

A la vez, Navarro destaca la puesta en uso de un servicio que, a través del washap, los vecinos pueden informar sobre daños en el patrimonio urbano. Hasta la fecha se han recibido más de dos centenares. Las denuncias se trasladan desde Patrimonio a las delegaciones correspondientes para que, en la medida de lo posible, se solventen los problemas denunciados.

Igualmente, la concejalía presentó hace unos semanas el logotipo que en breve servirá para difundir la imagen histórica de Cádiz. "Cabe recordar como el PP se gastó el dinero en la campaña de la 'Ciudad que sonríe', que estigmatizó a la propia ciudad", recuerda Navarro.

"Lo cierto es que desde el Partido Popular, que no olvidemos que ha estado gobernando la ciudad durante veinte años y que ha tenido la posibilidad de invertir todo el dinero que ha querido, lo que nos ha llevado a tener ahora un elevado endeudamiento, no se ha realizado una política consecuente en materia de patrimonio histórico. No ha tenido ningún tipo de interés, cuando ahora se reúne con asociaciones que, además, siempre han denunciado la dejadez del PP en estos temas. El PP sólo ha sido capaz de invertir cuando ha conseguido fondos europeos, pero sin ningún tipo de planificación", constata el concejal de Podemos.

Esta circunstancia, afirma, ha llevado a un situación de casi abandono del que está considerado como uno de los tesoros históricos de la ciudad, el frente de la Puerta de Tierra, que ahora el PP también considera esencial para la apuesta por una ciudad cultural y turística.

"Hace unos días hemos realizado uno de nuestros recorridos periódicos por Puerta de Tierra, acompañado por los técnicos de cara a ver cómo podemos actuar en la recuperación de este monumento que no se encuentra en buen estado", reconoce el edil.

Hace unos meses, personal de Mantenimiento Urbano realizó obras de mejora, tras la nula inversión que la Sociedad Cádiz 2012, encargado de su gestión, había destinado a esta fortificación desde 2014.

"Este monumento está infrautilizado, por lo que para nosotros es una prioridad su puesta en uso, más allá de ser la puerta de entrada del casco histórico".

En todo caso, el gobierno de Podemos-Ganar Cádiz lleva ya tres años en el gobierno, tiempo más que suficiente para haber iniciado una actuación en este monumento o haber actuado en otros edificios históricos donde el paso del tiempo se está dejando notar, más allá de que en muchos no se invierte desde hace muchos años.

Navarro reconoce esta situación pero la justifica ante la falta de fondos. "Para ejercer bien el papel de conservación de nuestra patrimonio hace falta dinero, y hasta ahora no lo hemos tenido", refiriéndose a la imposibilidad de contar con un presupuesto municipal desde 2015. Pero sobre todo ha pesado como una losa la deuda de más de 270 millones de euros que dejó el anterior gobierno del PP "que nos ha obligado a priorizar el poco gasto que nos han permitido en temas de urgencia para la ciudad".

Sin embargo, aún estamos lejos de vivir una situación ideal. Y no parece que se vaya a cambiar a corto plazo. El mismo responsable de Patrimonio reconoce, en declaraciones a Diario de Cádiz, que la partida destinada a este área en los nuevos presupuestos "es insuficiente". "El Presupuesto es el que es, y las posibilidades económicas que tenemos son muy limitadas", todo ello obliga a buscar el apoyo financiero de otras administraciones públicas, entre ellas las europeas, para sacar adelante actuaciones incluidas en el Plan Estratégico.

"Nosotros, gracias al Plan y al trabajo técnico, tenemos localizados los focos que necesitan una actuación más urgente. Se definirián tras las reuniones que mantengamos con los colectivos ciudadanos. Y a partir de ahí actuaremos de acuerdo con nuestras posibilidades. Pero siempre con un plan muy claro y sin utilizar a nuestro patrimonio como un elemento de la batalla política, como ya está haciendo el PP. Ellos sólo han utilizado el patrimonio para hacerse fotos. Nosotros lo que queremos es que las fotos con nuestros monumentos se las hagan los vecinos o quienes nos visitan", concluye David Navarro.