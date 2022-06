El Ayuntamiento de Cádiz rechaza la otra oferta presentada para el hotel del Estadio

La construcción de un hotel en la tribuna del estadio Nueva Mirandilla ha recibido dos ofertas de empresas interesadas. Pero sólo queda una en vigor, a la que previsiblemente el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz adjudicará la superficie en su sesión del próximo 24 de junio. Unión Comercial Granadina está a un paso de hacerse con el módulo hotelero del antiguo Carranza, tal y como ha decidido este jueves la mesa de contratación.

La firma granadina no solo entiende el Ayuntamiento que ha sido la primera en presentar oferta, atendiendo al criterio que establece el pliego de condiciones, sino que es la única oferta vigente en el procedimiento. El Ayuntamiento ha excluido a la otra empresa concurrente, JC Consuval, al entender que no cumplía con las condiciones establecidas.

Así lo ha considerado la mesa de contratación a tenor del informe elaborado por el área de Contratación y Patrimonio, que entiende que JC Consuval "no cumple con los requisitos fijados en el pliego de condiciones que rige el procedimiento".

En concreto, señalan los técnicos municipales que esta oferta no cumple con el requisito de "depósito de la garantía previa en la Tesorería Municipal"; un error que además considera que "no es subsanable", porque aunque la empresa lo presentó meses más tarde tendría que haber estado a la hora de presentarla. "El licitante presentó oferta el 14 de diciembre de 2021 pero no constituyó aval en la Tesorería Municipal de Fondos hasta el 16 de mayo de 2022", informan los técnicos, que añaden al respecto que "puede subsanarse lo que existe aunque no se haya aportado, pero no se puede subsanar lo que en el momento de la presentación de oferta no existe de manera indudable".

Además, también rechaza el Ayuntamiento "el denominado aval técnico mediante hipoteca inmobiliaria presentado por Registro de Entrada", al considerar que "no es una de la formas de prestación de garantía admitidas" en el pliego de condiciones.

Por estos motivos, la mesa de contratación ha decidido rechazar la oferta de JC Consuval, que además fue la que se presentó en primer lugar (el 14 de diciembre de 2021) aunque posteriormente incorporó nuevos documentos, el último de ellos con fecha 13 de mayo, lo que provocó que Unión Comercial Granadina fuera considerada la oferta presentada en primer lugar (con fecha 18 de marzo).