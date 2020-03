El Ayuntamiento de Cádiz afirma que ha reordenado sus servicios y plantillas de cara al lunes

En el Ayuntamiento de Cádiz cada una de las delegaciones está indicando en comunicación interna a los trabajadores cómo se desarrollará la jornada laboral a partir del lunes. La situación quedará completamente definida en la mañana del lunes pero, desde primera hora, parte de los funcionarios no acudirán a sus oficinas y se quedarán trabajando desde casa, según informaron fuentes municipales que afirma que "es una decisión ya tomada y comunicada a la plantilla". Sin embargo, personal de diversas áreas indicaron ayer a este diario que no sabían si tenían que acudir o no a su puesto de trabajo este lunes. El CSIF mostró ayer su preocupación por esta situación.

Todas las delegaciones se están coordinando con sus respectivas plantillas para repartir los turnos de trabajo y evitar en lo posible que se acuda presencialmente al trabajo si no es estrictamente necesario. Además, en secciones especialmente importantes como Intervención, se estipula un protocolo especial que evite contagio directo y cruzado entre los funcionarios con más responsabilidad. Lo mismo ocurre en el propio Equipo de Gobierno, se destaca desde el mismo Ayuntamiento.

Igualmente, desde este lunes se cierran las oficinas de atención al público y la atención pasará a ser por vía telemática y telefónica.

Demetrio Quirós, concejal de Personal, indicó que ya se contaba con "un borrador de instrucciones que contempla la formación de equipos en cada departamento", a fin de evitar la paralización de los mismos, si son de estricta importancia para el funcionamiento diario del Ayuntamiento, en el caso de que se produzca algún caso positivo de coronavirus. "Estamos en contacto con Personal para determinar la plantilla necesaria y ver también los casos de personas en situación de riesgo". Con todo, destaca que este lunes habrá departamentos con el mínimo de plantilla indispensable. En la reunión prevista de la comisión de salud se cerrará toda la planificación.