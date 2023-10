El Ayuntamiento de Cádiz estudia aún si subirá o no el precio del agua a los gaditanos

El Ayuntamiento de Cádiz aún no ha decidido si la empresa municipal Aguas de Cádiz subirá el precio del suministro ni cuánto, si termina haciéndolo, después de que el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana haya anunciado a los municipios que les incrementará el canon y de que algunos de ellos hayan avanzado ya que lo repercutirán a los consumidores.

"Estamos viviendo una situación de sequía muy alarmante. Esto lo estamos viendo a corto plazo, pero a medio plazo también estamos viendo que no tenemos infraestructuras hidráulicas suficientes para afrontar este problema", respondió el alcalde de Cádiz, Bruno García, a la pregunta de un periodista en su comparecencia tras la Junta de Gobierno Local.

"En estos últimos años no nos hemos dotado de las infraestructuras necesarias para afrontar una sequía como la que estamos sufriendo. Luego está el asunto de la depuradora que compartimos con San Fernando. Como saben, estamos baldeando la ciudad con agua no residual, de consumo, y eso lo tenemos que evitar. Por eso es para nosotros, junto con el Ayuntamiento de San Fernando, un objetivo prioritario", destacó el alcalde.

"En este contexto, muchos municipios están aumentando las tasas. El Consorcio ha hecho una propuesta y frente a ella, los Ayuntamientos tienen dos opciones: la subida, que es lo normal, repercutírselo a los ciudadanos, o no hacerlo. Y eso es lo que estamos valorando. Trabajamos en paralelo con el Consorcio para ver cuál va a ser la subida del agua en alta y cómo se repercute en baja a los ciudadanos. Es un gran tema pero aún no hemos tomado una decisión. En los próximos días, en las próximas semanas, lo abordaremos desde el punto de vista del interés púbico y como una medida a medio y largo plazo", avanzó Bruno García. "Respecto a las infraestructuras y a la repercusión de su coste, es una decisión que debían haber tomado antes. Pero sí, tenemos un problema de infraestructuras en toda Andalucía y en toda España. En cualquier caso, el Consorcio ya impuso una subida en 2018", reconoció.

A juicio del alcalde, las tres administraciones implicadas en la gestión del agua, "tienen que hacer obras hidráulicas". "De hecho la Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno de la Nación que afronte las que les corresponde y no las ha hecho, acometido un porcentaje mucho menor que la Junta. El presidente Juanma Moreno, de lo que más ha hablado en estos años en los que lo he tenido tan cerca, es sobre el agua como el gran asunto", recalcó. "Todos tenemos que hacer nuestra parte. El asunto del agua es el gran asunto. Nos puede parecer una cosa menor porque abrimos el grifo y sale agua, pero es un asunto muy grave y hay que sensibilizar".

"Obviamente, cuidaremos la parte humana, la parte social, y vamos a buscar fórmulas para que eso sea así", añadió respecto al posible incremento de la tasa. "De lo que no cabe duda es de que hay que abordar el tema del agua ya", insistió. Bruno García no se pronunció sobre si se impondrán o no restricciones al consumo, como ya han empezado a hacer algunos Ayuntamientos de la provincia, pero sí que avanzó que pondrán en marcha una "importante campaña de sensibilización". Lo hizo después de calificar de "simbólico" el corte del suministro del agua en las duchas de las playas.

"Sobre la propuesta de Adelante Izquierda Gaditana no puedo pronunciarme porque no la conozco al detalle", respondió. La formación política de la oposición ha avanzado que le pedirá en el Pleno de octubre que no suba el precio del agua en Cádiz, así como que active y de cumplimiento al Plan de Gestión de Riesgo por Sequía de la ciudad adoptando medidas serias y eficaces para cumplir los objetivos de reducción del consumo de agua en el municipio.