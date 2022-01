La Autoridad Portuaria de Cádiz sí que informó a Kichi sobre el parque eólico marino

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) informó oficialmente por escrito al Ayuntamiento de Cádiz, al de Rota y a otras once administraciones de la solicitud de una empresa privada que pretende montar un parque eólico marino a cuatro kilómetros de la playa de La Costilla de Rota y a seis de La Caleta de Cádiz, según ha podido saber Diario de Cádiz. De hecho, una persona enviada por el Consistorio estuvo consultando el proyecto en su sede el viernes pasado.

El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, dijo ayer en sus redes sociales que la APBC no había informado en ningún momento al Ayuntamiento y acusó a Teófila Martínez de una tramitación "oscura". La APBC aclara que el organismo portuario "ni promueve ni defiende" el proyecto de parque eólico offshore planteado por una empresa privada en aguas portuarias.

"Tal y como se informó al inicio del trámite de competencia el pasado mes de octubre, la Autoridad Portuaria tramita la solicitud de concesión administrativa en aguas de su competencia porque está obligada a hacerlo, pero no depende de ella la decisión de que se haga finalmente o no porque no es competente", informa la APBC a través de un comunicado remitido a este periódico.

"En este sentido hay que aclarar también que desde el principio la Autoridad Portuaria ha actuado con total transparencia, informando, más allá de lo que establece la ley con la publicación preceptiva en el Boletín Oficial del Estado de las diferentes etapas de la tramitación, de la presentación del proyecto en sus redes sociales, página web y envío de nota informativa a medios de comunicación", añade.

"Todas las administraciones competentes o afectadas por el proyecto tienen la posibilidad y la obligación de presentar sus alegaciones durante la tramitación del proyecto. La primera está abierta en estos momentos, con la exposición pública del mismo, iniciada el pasado 18 de enero y que permite hasta el 15 de febrero consultar el proyecto y presentar las alegaciones pertinentes", informan desde la APBC.

"Además de esto, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha dirigido a todas las administraciones competentes, incluidas los ayuntamientos de Rota y Cádiz, un escrito oficial solicitando informe sobre el proyecto, por lo que todavía están en plazo de hacer sus alegaciones", insisten.

"De hecho, el pasado viernes una persona estuvo consultando el proyecto en nombre del Ayuntamiento de Cádiz, que hay que recordar, por otro lado, que forma parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria", aseguran. "Hay que recordar, por otro lado, que tras esta fase de información pública, el proyecto requerirá superar otros procedimientos relacionados con la tramitación ambiental", añaden.

"En definitiva, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz no promueve el proyecto del parque eólico offshore, sólo lo tramita porque está obligada a ello y en dicha tramitación ha actuado, como en todas, con absoluta transparencia, responsabilidad y rigor.", insisten. Finalmente reiteran que "salga el proyecto adelante o no, no depende de la Autoridad Portuaria".