La Atención Primaria está peor que otros veranos, según Basta Ya Cádiz

Peor que otros años. Así define el presidente de la asociación Basta Ya en Cádiz, Fernando Ramírez, la situación de la Atención Primaria en la provincia y en Andalucía en general.

"Y esto se debe a la llegada de la quinta ola de la pandemia, unido a las vacaciones de los profesionales y la insuficiente contratación de personal para cubrir las vacaciones, sobre todo de médicos. Y los pacientes al primero que acceden es al médico, incluso para cosas que no tenemos que atender nosotros, porque no saben a quién acudir, y precisamente es la categoría que menos gente tiene. Estamos amargados", expresa Fernando Ramírez, que es médico de familia en un centro de salud.

Reconoce que la pandemia "ha empeorado todo" y lamenta que "otro verano más nos encontramos en estas circunstancias. Llega otro verano y estamos peor que nunca". En este sentido, critica la postura del Gobierno andaluz, "el Gobierno del cambio, que lleva ya más de dos años, y desde que llegó dijo que iba ha hacer una apuesta firme por la Atención Primaria, pero no la ha hecho".

Fernando Ramírez señala que, con independencia de la pandemia, "faltan contrataciones, falta organización en los centros de salud y medidas para hacer atractiva la Atención Primaria a los profesionales, porque se están yendo y necesitamos personal. Para que no se vayan, hay que hacer que el trabajo sea ya no atractivo, sino decente. No podemos estar llorando verano tras verano. ¿No se sabe que esto ocurre todos los años? Pues hay que poner medidas con antelación".

En su opinión, las direcciones médicas de los distritos sanitarios, e incluso de la Consejería de Salud, "están a por uvas". Asegura que hay directrices del SAS, en cuya elaboración ha colaborado la asociación de médicos de Atención Primaria Basta Ya, "que mejoran la organización en los centros, pero no llegan a ponerse en práctica porque parece que las direcciones médicas en vez de ir a lo importante, están en otra cosa, están a por uvas".

Y una de las cosas importantes para Basta Ya es la falta de médicos, lo que provoca que en periodos como el verano, "cada uno puede atender hasta 80 pacientes en un día, y así no se puede atender bien a la población".

Esto se debe principalmente a lo que llaman "bises", que es cuando les insertan pacientes y tienen citados a varios en el mismo minuto. Es algo que también denuncia el Sindicato Médico de Cádiz. Su delegado en Atención Primaria, Juan Benjumeda, comenta que hay médicos de centros de salud de la provincia que atienden de media cada día a más de 60 pacientes, en unas circunstancias más complicadas de lo habitual debido a la pandemia. Explica que aunque los facultativos comiencen la jornada laboral con menos citas, a lo largo del día se les van insertando pacientes, incrementando considerablemente la agenda, lo que influye en la calidad asistencial.

Fernando Ramírez llama la atención especialmente sobre "la carga de trabajo impropio" que tienen los médicos "porque no hay filtro a la hora de dar las citas". Así, explica que hay personas que acuden a su doctor "para cosas que no tiene que atender el médico". Pone algunos ejemplos, como las personas que piden cita con el médico para la vacuna, para pedir informes de la Ley de Dependencia o para preguntarle por qué no le han llamado para darle cita con el especialista en el hospital. "Se saturan las consultas con estas cosas que no nos corresponden a los médicos y no se puede atender bien a los pacientes que requieren realmente atención", comenta.

Fernando Ramírez insiste en que "las direcciones médicas no están ni han estado en lo que tiene que estar, y en momentos críticos, como las olas de la pandemia y los periodos vacacionales, explotamos otra vez. Hay malestar entre los profesionales y enfado entre los pacientes porque están mal atendidos, desatendidos y pospuestos". Dice no entender por qué esas directrices que hay para una mejor organización no llegan a los centros de salud. "Quizás porque las direcciones están con la inercia anterior, porque no les interesan los cambios o porque están a por uvas", reflexiona.

Indica que la especialidad de los facultativos que están en los centros de salud es Medicina Familiar y Comunitaria, pero asegura que no pueden ejercer la parte comunitaria por falta de tiempo. Sostiene que "es necesario potenciarla para formar a la gente tanto sanitariamente como en el uso de los servicios sanitarios y que así sepa a quién tiene que acudir según lo que necesite y no se forme un cuello de botella porque todo va al Médico de Familia".

El presidente de Basta Ya Cádiz alerta de que si no se empieza a trabajar ya en el próximo periodo estival, "el verano que viene estaremos otra vez igual y cada vez con más fuga de profesionales. Si no arreglan la situación, con condiciones dignas de trabajo para poder atender bien a la población, irá a peor. Estamos en un punto de muerte en vida de la Atención Primaria, con riesgo de desaparición. Tienen que ponerse en marcha las medidas acordadas para organizar mejor los centros de salud".

Enfermeros covid para cubrir vacaciones

En cuanto a la situación del personal de enfermería, cabe recordar que el Sindicato de Enfermería, Satse, ha criticado la decisión de la Consejería de Salud de utilizar al personal contratado en Atención Primaria como refuerzo covid para sustituir las vacaciones de enfermeros y fisioterapeutas. "Estamos inmersos en una quinta ola con un aumento descontrolado de los contagios en la provincia de Cádiz en las últimas semanas, que mantiene contra las cuerdas a la Atención Primaria, donde la falta de personal que sufrimos desde hace años se ve agravada por las vacaciones de verano, el cierre de agendas y un uso inadecuado de los recursos", manifestó Jose Antonio Alconchel, Secretario de Acción sindical.

Alconchel destacó que actualmente hay retrasos en la detección de casos de covid o demoras de hasta una semana en los rastreos de contactos "porque el personal que se había contratado para estas tareas se ha destinado a sustituir vacaciones".

Así, exigió a la Consejería de Salud que se aborde de manera inmediata una reestructuración del sistema sanitario y que éste debe sustentarse en un aumento de enfermeros, enfermeras y fisioterapeutas, y en una mejora de sus condiciones laborales y retributivas.

Plan de vacaciones insuficiente

Por su parte, Csif Cádiz ha mostrado su preocupación por la tendencia al alza de la incidencia de covid en el Distrito Bahía de Cádiz–La Janda, que podría colapsar los centros de salud de la comarca. "La afluencia de usuarios y la demandas de Atención Primaria es muy elevada en la actualidad, de modo que los profesionales comienzan a notar el aumento de la carga de trabajo", indica Jose María Villalta, delegado de Sanidad de Csif en el distrito Bahía–la Janda, quien señala que la inquietud de los profesionales de todas las categorías no solo se debe al incremento de contagios y de labores de rastreo, sino también por la grave falta de personal (en especial, en médicos, pero no solo de estos profesionales) ocasionada por un plan de vacaciones del SAS que "es totalmente insuficiente, tal y como este sindicato denunció hace unas semanas".

A esta circunstancia hay que sumarle, según José María Villalta, el aumento de población en los municipios costeros en verano, "que hacen temer un colapso de la Atención Primaria, que como consecuencia, llevaría a más ciudadanos a acudir a las urgencias hospitalarias para ser atendidos por patologías que bien podrían ser tratadas en los centros de salud".

Csif espera que el SAS "implemente cuanto antes un plan para reforzar la atención primaria, que evite mayores problemas para los profesionales así como para la ciudadanía en general".