Aspectos a tener en cuenta al contratar un servicio de interpretación telefónica

El mundo cada vez está más globalizado, con todo lo positivo que esto conlleva. Eso sí, ello también deriva en ciertas dificultades, sobre todo a la hora de tratar con idiomas que no se dominan o que incluso se desconocen por completo. Un claro ejemplo es el de las empresas gaditanas que tratan diariamente con compañías, clientes y proveedores del extranjero.

Algunas de estas comunicaciones tienen lugar por escrito. Sin embargo, otras se producen por llamada telefónica. En este último caso, suele requerirse un servicio en el que profundizaremos hoy: el de interpretación telefónica.

Tal como sucede en otros sectores, el nivel de competencia es muy alto en el ámbito de la traducción e interpretación. Basta con hacer una rápida búsqueda por Internet para darte cuenta de ello: en un segundo darás con ingentes cantidades de alternativas por las que puedes decantarte. ¿Cuál es la que más te conviene?

A continuación describiremos las claves más importantes que has de aplicar al elegir una empresa especializada, así como el servicio en sí de interpretación telefónica. Si sigues los consejos que daremos, quedarás encantado con el resultado obtenido.

Experiencia de la agencia

Lo primero en lo que has de fijarte al elegir entre varios profesionales es la experiencia que acumula la agencia que pondrá a tu disposición a dichos especialistas. De ello dependerá el resultado final obtenido, así como tu nivel de satisfacción sobre todo en lo referente a la atención al cliente. De todas las que operan en la actualidad, una de las más recomendables es la agencia de traducción Voze precisamente por la dilatada trayectoria que tiene a sus espaldas.

Es innegable que hay que dar oportunidades a nuevos negocios que tratan de arrancar. Sin embargo, si la llamada que va a producirse es muy importante, no conviene dejar el caso en manos de una agencia o de un profesional que tenga poca experiencia o acabe de empezar con la empresa en cuestión.

Precio

Tal vez creas que es caro contratar a una agencia de traducción que ofrece un servicio de interpretación telefónica desde hace una gran cantidad de años. Por suerte, no es así. Incluso en una época actual en la que la inflación está causando estragos en forma de precios desorbitados, dicho servicio se mantiene en unas cifras perfectamente asumibles.

En líneas generales, hablamos de un desembolso que no llega al euro por cada minuto de llamada. Este aspecto ha de ser tenido en cuenta, puesto que si la llamada se alarga una hora, deberás pagar algo menos de sesenta euros. Lo cierto es que cada céntimo gastado merece la pena teniendo en cuenta la calidad del resultado obtenido, sobre todo si aplicas adicionalmente las siguientes claves.

Interpretación sin Inteligencia Artificial

Si buscas un Intérprete telefónico que cobre menos de 1 euro por minuto, no tendrás dificultades en encontrarlo. Eso sí, asegúrate de que no hace uso de la Inteligencia Artificial. En este ámbito se conoce como robots de interpretación.

Tal vez en un futuro sean una herramienta muy útil que pueda aprovecharse, pero no es el caso que nos ocupa en la actualidad. Hoy en día, este tipo de tecnología todavía está bastante verde, así que conviene que de la interpretación se encargue solamente una persona que tenga la formación y la experiencia necesarias con tal de proporcionar un resultado óptimo, sin fallos de ningún tipo.

En ocasiones, el contexto no es detectado, lo cual afecta a la calidad final de la interpretación. Por otra parte, el factor humano es importantísimo en las comunicaciones telefónicas. Todo ello da pie a que, por el momento, sea mejor prescindir de las interpretaciones automáticas que tienen lugar por medio de IA.

Disponibilidad

Es habitual que las llamadas se realicen entre personas o empresas que se encuentran en países distintos cuyos husos horarios nada tienen que ver. Por ejemplo, una compañía española tiene que establecer una comunicación con un negocio cuya sede está en los Estados Unidos. Tal vez la hora allí sea laborable, pero en España no lo sería. Para este tipo de situaciones, es fundamental contar con una agencia que permanezca siempre operativa. Es el caso de la anteriormente sacada a colación: Voze.

A través de una aplicación, siempre tendrás a tu disposición un intérprete telefónico, sean cuales sean las lenguas que hablen las dos o más partes de la comunicación a distancia. En este sentido, es destacable también que el número de idiomas tratados por los profesionales de esta agencia de traducción abarca un total superior a cincuenta.

Trato confidencial

En algunas comunicaciones telefónicas se trata con información sensible que, por unos u otros motivos, no conviene que el gran público conozca. Si también es el caso de tu empresa, por ejemplo a la hora de negociar una compra o venta importante con otra compañía, es esencial que te asegures de contratar a una empresa que proporcione un trato c