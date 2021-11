Aparece muerta una persona sin hogar en los bajos del balneario de la Palma

Un hombre de unos 50 años ha aparecido esta mañana muerto en el asentamiento de personas sin hogar que se encuentra situado en los bajos del Balneario de la Palma, en la playa de La Caleta de Cádiz, tras una madrugada de bajas temperaturas en la ciudad. Aunque aún no hay información confirmada, la Policía Local explica que había usado puntualmente los recursos de los servicios sociales municipales y que desde el pasado 2 de noviembre no había hecho uso de ellos y no se tenía ninguna noticia sobre su paradero.

Desde la Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía-Cádiz están intentando recabar datos en torno a este fallecimiento, pero de momento señalan también que se trata de un usuario de los centros de día del Ayuntamiento. Habrá ampliación.