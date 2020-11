Aparcar en Cádiz "por lo que viene a costar un chicle" al día

El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, es uno de los beneficiarios de la nueva zona verde que regula el estacionamiento de todas las calles y plazas del interior del casco histórico (y también de Bahía Blanca, plaza Escritor Ramón Solís y Paseo Marítimo). Y este jueves ha hecho una pública defensa de este nuevo sistema que permite aparcar "por lo que viene a costar un chicle". Y es que el alcalde ha dividido los 50 euros de tasa anual para residentes entre los 365 días que tiene el año, lo que da como resultado esos 13 céntimos diarios.

Defiende Kichi que ese aparcamiento pintado de verde se reserve en exclusiva a los residentes. "Los turistas, por supuesto, tendrán su espacio. Pero la zona verde será prioritaria para nosotros y nosotras. Era necesidad", ha afirmado en las redes sociales, olvidando que no solo los turistas no podrán estacionar en zona verde, sino cualquier gaditano que no resida en el entorno de esas plazas que hasta ahora eran de libre uso.

"Para un gaditano o gaditana aparcar en el casco histórico de su ciudad se había convertido en un sufrimiento. Era imposible. Y eso, derivaba en un aumento del tráfico rodado, por no hablar del estrés", sigue explicando Kichi en su condición de vecino de la Viña "que ha sufrido desde siempre lo que significa pegarse hora y media para estacionar y que, por supuesto, ya ha pagado los 50 euros anuales".

Recuerda el alcalde que esta medida de regular el estacionamiento de la vía pública se viene implantando en muchas ciudades de Europa. "No hemos inventado nada", asevera. Y defiende esta política de aparcamientos "por sostenibilidad", para "aspirar a unas ciudades y unos centros históricos donde se reduzca el tráfico rodado y se potencie la habitabilidad y caminar (buscar sitio durante horas fomenta lo contrario)". "Y porque, además, debemos entender que el espacio público es de todas y de todos, de cada vecino y vecina, de quienes tienen coche privado, por supuesto, pero también de quienes no lo tienen", añade.

Además, Kichi asegura que esta regulación no tendrá efecto alguno en el turismo. "Puedo asegurar que en ningún lugar donde se ha instalado una ordenanza como esta, en ninguna ciudad, ha descendido ni las visitas ni el turismo. Quienes hablan de que Cádiz va a hundirse, simplemente miente. ¿Acaso Sevilla, por poner un ejemplo, se ha hundido por que el visitante no pueda aparcar en la Alfalfa?", afirma.

Por todo ello, el alcalde ha pedido a la ciudadanía "paciencia y confianza". "Hay medidas que son difíciles de entender, que chocan contra el imaginario común, que pueden incluso ser impopulares, pero, a veces, son sostenibles, necesarias y valientes", ha trasladado, confiando en que al igual que la implantación del carril bici serán medidas que gozarán de "éxito y efectividad a medio plazo". "Estamos construyendo un Cádiz que acoge al visitante, sí, pero que sobre todo que no olvida a la gente de sus barrios", ha concluido el alcalde en esta defensa del aparcamiento regulado que ya está en marcha en la ciudad.