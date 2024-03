Así te hemos contado el Foro Joly Andalucía con Antonio Sanz desde Cádiz

El proyecto depende ahora del Consejo de Ministros, que debe aprobar la nueva entidad, y que la Junta defina la tasación de suelos. "La primera vez que oí hablar de las Aletas fue hace 24 años", recuerda Antonio Sanz, que ha hecho referencia al convenio que se firmó en el año 2000 con la Junta de Andalucía. "Y ahora cuando he llegado a la vicepresidencia me he llevado la sorpresa de que la Junta no tenía la propiedad de los terrenos que se pusieron en el convenio", asegura.

Por eso llevan "años" negociando una solución. "Hoy la Junta sí dispone de esos terrenos, que nos ha costado a los andaluces un dinero", zanja, criticando "la manera de funcionar de la administración anterior". "Muchas fotos, mucha maqueta, pero nada era verdad".

Ahora se está haciendo la tasación para concretar la aportación a Las Aletas. "En unos días elevaremos al Ministerio las tasaciones" para dar el siguiente paso de este proyecto fundamental para el futuro de la Bahía, "el mayor parque tecnológico y logístico".