Antecedentes y actualidad de la Infantería de Marina

COMO una ola de ideas que rompen en una orilla, así fue mi respuesta a una niña, cinco años, la mayor de cuatro hermanos –estábamos celebrando el bautizo del cuarto–, que preguntó a su madre qué era un militar. Su madre me pasó el testigo y yo le contesté, “un militar es una persona que vive y trabaja para ayudar a los demás”. Hoy, marzo de 2021 , recién cumplido el 484 aniversario de la creación de la Infantería de Marina como Cuerpo de la Armada, cobra todo su sentido. Los infantes de Marina, hoy, están cumpliendo sus misiones en Mali o Líbano, se forman e instruyen en sus acuartelamientos y campos de maniobras, y con el mismo empeño se afanan, unidos al resto de militares y miembros de los Cuerpos de Seguridad y Policía, en proporcionar seguridad, rastrear posibles personas que portan el Covid-19, desinfectar locales y edificios, distribuir medicinas, alimentos y cualesquiera otras actividades de ayuda que la encomienden las respectivas autoridades.

La fecha de creación, 27 de febrero de 1537, se constituyó a efectos conmemorativos para recordar y honrar a todos los infantes de Marina que dieron su vida por España. El año estaba muy claro, el de vinculación permanente a la Armada del Tercio de Nápoles, el 27 de febrero, mes y día, en que se constituyen el Tercio de la Armada del Mar Océano, el de Galeras de Sicilia y el Nuevo de Nápoles; pero la antigüedad de la existencia de tropa embarcada y soldados de Marina, en esta Bahía de Cádiz, es contemporánea con la de la propia Gadir fenicia.

Cuando los habitantes de Tiro salieron a la mar, en conquista de sus posteriores colonias, lo hicieron, como nos dice Salustio, escritor romano, con la espada en la mano. Los fenicios fueron siempre un enigma, cómo un pueblo tan pequeño llegó a dominar casi todo el Mediterráneo. Efectivamente dominaron Chipre, Rodas, Creta, Malta, Sicilia, Utica, Cartago, Ibiza, Malaca, y después de dos fracasos, pasaron el Estrecho y en las Islas Gadeiras, Cotinousa y Eriteia, fundaron Gadir. No tardaron mucho tiempo sin que desembarcaran en la orilla norte de la Bahía, Puerto Menesteo, iniciando su expansión por el cauce del Guadalete y afirmada la posesión, construyeron un templo en Asidonia, lo que provocó la reacción de los habitantes de Turdeto, ciudad entre Jerez y Arcos, que atacaron el territorio fenicio, destruyeron el templo, y pusieron su empeño en tomar la misma Gadir. Tiro ya no existía.

Los fenicios de Gadir acudieron a sus hermanos de Cartago, quienes tardaron en reaccionar, pero cuando lo hicieron, desembarcaron en la bahía de Algeciras un ejército de 30.000 efectivos y 96 elefantes, que dominaron la Turdetania, toda Iberia, en un año estaba Aníbal Barca en los Pirineos, e inició un periodo de 19 años de guerra en el propio suelo romano, aunque no conquistó Roma. No hay mucho escrito sobre los cartagineses, conocemos a sus dirigentes, Amílcar, Asdrúbal, Aníbal, Hannon, Magon, pero no mucho más. De Roma, sí tenemos muy extensa información.

Cayo Julio César residía en Roma el año 69 a.C, cuando perseguido por Sila, quien ya había atentado contra su vida, hubo de ausentarse de Roma; sus amigos Craso y Pompeyo consiguieron que fuera designado Cuestor y destinado al lugar más alejado de Roma, la Hispania Ulterior, con residencia en el Conventus Gaditanus, en el 63 Pretor electo, vino a España y ejercitando el mando de tropa, acudió en auxilio de los hispano romanos, en contra de los belicosos lusitanos; con 15.000 soldados, inició una batalla continua, fue desalojándolos de sus posiciones en las montañas y resituándolos en llano, de modo que fuera más fácil su control, dominó el Mons Herminius y la Sierra de la Estrella, los lusitanos se hicieron fuertes en las islas Berlengas, donde un cuerpo militar romano se atrevió intentar un desembarco y fue totalmente aniquilado.

César envió correos a Gades ordenando el envío de una flota para intentar ocupar la isla, la eficaz gestión de Cornelio Balbo le proporcionó una flota de 90 navíos, de unos 25 metros de eslora, montando un mástil y vela cuadrada, que en diez días de navegación se situaron en Peniche. Esta expedición naval gaditana tuvo éxito y esa guerra fue ganada por César; los lusitanos continuaron hacia el norte, hacia el río Limia y Galicia; la flota gaditana fue costeando y apoyando a las tropas de César, desembarcaron en las islas Cíes, continuaron hacia Brigantium (la actual Betanzos). La imponente presencia de la flota y tropa desembarcada hizo que los naturales se abstuviesen de toda resistencia, aceptando el dominio de Roma.

Los soldados de mar, mencionados en las Partidas, los Tercios de Galeones, los Batallones de Patiño, son otros antecedentes más cercanos de la actual Fuerza de Infantería de Marina, integrada en su Comandancia, sita en San Fernando, con principal instalación de adiestramiento en el Centro de Adiestramiento Sierra del Retín, zona de interés para la Defensa, de más de 5.400 hectáreas, que desde su adquisición por la Armada, su necesaria función ha venido siendo compatible con el mantenimiento de tan extensa explotación ganadera, puesto que la Infantería de Marina certifica ese uso por los ganaderos integrados en la Asociación Barbateña de Ganaderos, Abargan, lo que les permite beneficiarse de las primas ganaderas de la Política Agraria Común europea, como si ese destino ganadero fuese el único y exclusivo de la total extensión del CASER.

Ese uso compartido, generoso, de la Marina, es una expresión real del ser militar con que inicié este relato. Este 484 aniversario no se ha celebrado como otros años, lo que no impide que nos mostremos hoy, orgullosos, recordemos y honremos a todos los infantes de Marina, a los que fueron y a los que son .

¡Gloria a la Infantería de Marina!