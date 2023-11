Ángel Díaz: "Cada gesto en el ahorro de agua tiene consecuencias positivas"

-Tras los primeros meses en el cargo y sus reuniones con el presidente saliente, ¿cuáles han sido los asuntos que quedan pendientes por resolver?–En estos primeros meses mi labor principal ha sido la de conocer en profundidad la institución para conocer de primera mano las necesidades reales de la misma. Es cierto que en mi etapa de alcalde conocí bastante el funcionamiento de esta gran institución, pues sufrimos numerosos cortes de agua debido a roturas en la arteria 2. Son muchos los temas que hay que tratar con urgencia y más aún con la sequía histórica que nos enfrentamos. Esto hace que la necesidad de optimizar nuestras infraestructuras y reforzar la plantilla sean de vital importancia. Otra labor fundamental por ejecutar es llevar a todos los ciudadanos la importancia del Consorcio como institución y las labores que desarrollamos, que conozcan toda la labor que se realiza con el ciclo del agua, desde los embalses hasta los grifos de cada casa. –¿Y los problemas más acuciantes que requieren una atención prioritaria?–Reforzar la plantilla y mejorar nuestras instalaciones son de vital importancia para afrontar este nuevo reto al que nos enfrentamos con un clima donde cada vez llueve menos y las temperaturas son tan altas. Estamos hablando de instalaciones que la mayoría tiene mas de 60 años, y tenemos que adecuarlas a las necesidades actuales.

La modernización de las instalaciones es uno de los aspectos más importantes que atender a corto plazo

–Sin duda la sequía es uno de estos problemas. ¿Qué medidas se van a tomar al respecto?–Se aprobó en el Comité de Sequia la reducción de la presión del agua para uso humano en un 20%. Estamos analizando las casuísticas particulares de cada municipio con los técnicos para ver cómo vamos a ir ejecutándola sin que nuestras casas lo noten en exceso. Además, estamos implementando la campaña “El agua es responsabilidad de todos. Cada gota cuenta” con la que pretendemos dar visibilidad a la situación actual y ayudar a concienciar a nuestros vecinos hacia un consumo más responsable con nuestro Reto100.–La campaña “Reto 100” ha nacido para ayudar a la ciudadanía para que reduzca su consumo de agua en 50 litros. ¿Cuáles son las medidas propuestas para lograr esa reducción?–Queremos que con pequeños detalles de nuestro día a día logremos un consumo más eficiente en los hogares, y ahí radica nuestra labor: visibilizar cómo cambiando ciertos hábitos reducimos el consumo de agua que ahora mismo es más necesario aún. Cada gesto, por muy pequeño que sea, en el ahorro de agua tiene consecuencias positivas en nuestro consumo del agua. Si todos aportamos, la bajada de litros diarios bajaría considerablemente.

El objetivo de Reto 100 es lograr un ahorro de 50 litros por cada habitante

–Todos miramos al cielo esperando unas lluvias que ayuden a paliar la situación de sequía. Sin embargo, ¿qué acciones plantean tomar en el caso de que no se cumplan las previsiones?–De momento, vamos a afrontar lo que se aprobó en el Comité de Sequía. Ojalá nuestros embalses empiecen a llenarse pronto, esto quiere decir que las lluvias serán consistentes y continuadas. Si no fuera el caso, se tendría que tomar medidas más drásticas y dolorosas. Pero todo eso pasaría por la decisión del Comité de Sequía.–En anteriores declaraciones menciona la revisión de las tasas y finalmente la subida ha sido menor de la planteada en un principio. ¿Qué supone esto para el Consorcio?–El aumento de la tasa por imperativo legal hay que afrontarlo, y sin olvidar la situación actual en la que se encuentra el Consorcio. Tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad todos, porque este Consorcio es de todos y cada uno de los municipios consorciados.–Ha hablado que hay que dotar al Consorcio de una infraestructura “en condiciones”. ¿cuáles son para usted esas infraestructuras que harían de este organismo un ente con futuro?–Primero y fundamental mejorar lo que tenemos. Hablamos de infraestructuras de los años 60 que necesitan grandes actualizaciones y mantenimientos. Dejar que nuestro sistema entre en un deterioro severo es muy peligroso para ejecutar nuestra labor diaria. El agua es el bien mas necesario que tenemos, y en ello no nos podemos mirar. Tenemos que tener unas infraestructuras que garanticen el suministro y la calidad para cerca del millón de habitantes a los que se le da servicio.–Vuelven a poner en marcha el concurso de relatos, fotografias y video. ¿Nos podría hablar un poco más sobre él? ¿A qué publico va dirigido?–Acercar este consorcio a las aulas es vital para que los más pequeños conozcan el ciclo de agua y la labor que desde el Consorcio realizamos. Este tipo de actividades siempre ha tenido muy buena acogida y yo como presidente estoy encantado de volver a ponerla en marcha. La importancia del agua tiene que ser primordial y nosotros, desde nuestra posición y responsabilidad, tenemos que hacer todo lo posible para que, desde pequeños, sepamos valorar este bien tan necesario para la vida.