–¿Qué valoración hace del Pleno de Organización?

–La valoración es positiva, el pleno ha sido el ejemplo de lo que queremos que sea este mandato, con una oposición constructiva y donde de verdad pongamos por delante los intereses de la ciudad. Creo que hemos sido generosos con la oposición y ahora esperamos que ellos cumplan su parte, haciendo una oposición que es legítima, pero desde lo constructivo y poniendo por delante los intereses de la ciudad. Estamos también satisfechos porque ya disponemos de todas las herramientas para llevar a cabo el mandato de estos cuatro años.

–¿Qué supone lo aprobado en el pleno? ¿Qué influencia tendrán las propuestas acordadas en estos cuatro años?

–Por un lado, evidentemente nos permite dedicarnos cuanto antes a los asuntos de la ciudad. Por otro lado, yo creo que se ha hecho un reparto proporcional de todos los órganos y empresas municipales, atendiendo a la nueva proporcionalidad del Pleno con un equipo de gobierno de trece concejales. También se ha demostrado que el equipo de gobierno mantiene el compromiso de seguir cobrando lo mismo, de seguir manteniendo esa restricción de salario; y se ha dotado a la oposición de recursos que antes no tenía, lo que le va a permitir hacer una mejor labor que confiamos que redunde en las relaciones con el equipo de gobierno.

–No obstante, hace cuatro años fue importante el ahorro en estas asignaciones, y ahora ese ahorro desaparece. ¿Qué explicación tiene?

–Yo discrepo en que no siga existiendo ese ahorro. Sí que sigue existiendo. Mire, un concejal del PP cobraba 46.500 euros y nosotras vamos a cobrar 38.827 ocho años después. Nosotras y nosotros vamos a seguir cobrando lo mismo, el alcalde va a seguir cobrando lo mismo que ganaría como profesor... No es justo hablar de aumento. La Corporación cuesta más por dos cuestiones: una, porque el equipo de gobierno ha aumentado en número de concejales, pasamos de nueve a trece. Y dos, por esa dotación de recursos que se le da a la oposición, que nunca tuvo la oportunidad de aumentar los recursos con el PP y que ahora planteó una serie de demandas que hemos aceptado desde la más absoluta generosidad. Esas demandas incluyen la posibilidad de liberar al portavoz, el secretario, un asesor más y un aumento del 10% por la dieta de asistencia a plenos. Creo que hay que dimensionar cuando se habla de aumento de salario. El grueso de ese aumento está en la oposición.

–Se ha visto en el Pleno una sintonía entre el equipo de gobierno y el PSOE, ¿ha habido ya un cambio de relaciones entre ambos grupos?

–Si va a haber un cambio de rumbo o no tendrá que decidirlo el PSOE. Nosotras desde el principio hemos tendido la mano, nunca hemos cambiado de actitud respecto a ningún partido. Ellos son los que en algún momento han decidido unirse a la derecha del arco plenario y hacer cosas como quitarnos la presidencia de la Fundación de la Mujer. Confiamos en que pongan por delante las prioridades de la ciudad, y que ese sea el espíritu que les mueva. El tiempo lo dirá. Yo entiendo que habrán hecho una reflexión después de los resultados electorales, analizando en qué se han equivocado en estos cuatro años; y de ese análisis se deducirá el tipo de actuaciones que tendrán en el futuro.

–Habla de consenso y generosidad con la oposición, pero en Eléctrica de Cádiz han dejado fuera al PP, pese a ser el partido de la oposición más votado, y a CS. ¿Cómo explican eso?

–El PP ha hecho un uso deshonesto de Eléctrica de Cádiz, ha negado el bono eléctrico a los ciudadanos, pese a ser objetivamente bueno para Cádiz. Seguimos teniendo una Eléctrica en situación alegal, una fundación de la que no conocemos sus cuentas; y eso es todo lo contrario a la transparencia que debe tener un ayuntamiento. Les hemos dado muchas oportunidades y les hemos pedido muchas veces y en muchos sitios que desbloqueen la situación, y no han querido. Queremos que Eléctrica siga la senda de Aguas de Cádiz y esté al servicio de los ciudadanos. Y con el PP no va a ser así.

–También llamó la atención la asignación de los jefes de los gabinetes, que finalmente han renunciado a ese aumento. ¿Quién decidió esa asignación?

–Ya se ha aprobado en el Pleno el salario de los jefes de Gabinete y de Prensa, que mantienen el sueldo que tenían hasta ahora. Se hizo una propuesta donde se equiparaba a un técnico municipal, partiendo de la premisa que ellos no son cargo público y no están sujetos al código ético, sino que se les contrata como profesionales de demostrada valía que son. Pero ellos han entendido que el proyecto estaba sujeto a un compromiso personal y han renunciado, y así lo hemos llevado al Pleno.

–Una vez aprobado el Pleno de Organización, ¿cuáles van a ser los próximos pasos a dar por parte del equipo de gobierno?

–Nos quedan afinar algunas cuestiones técnicas, poner en marcha algunas empresas municipales para que todos asuman ya los cargos que se les han asignado. Y a partir de ahí, empezar a trabajar en las líneas que ya tenemos avanzadas. Es cierto que el verano es una época más lenta, por el propio ritmo del funcionariado y las administraciones, pero la idea es seguir el camino marcado estos cuatro años.