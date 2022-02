Álvarez de Toledo: “Casado pisotea el principio de presunción de inocencia”

El periodista Pedro Ingelmo dijo que la de Cayetana Álvarez de Toledo había sido la presentación de un libro a la que más gente había acudido en los últimos tiempos en Cádiz. Ella, como Paco Umbral, vino este viernes hasta la sede de la Fundación Cajasol de Cádiz para hablar de su obra ‘Políticamente indeseable’, pero éste quedó en un segundo término.

Una larga cola de público que daba la vuelta por la calle Veedor para acceder a la sede de la Fundación Cajasol para conocer la visión de la diputada por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo de la lucha fratricida entre Sol y Génova.

Y si nada más estallar la implosión dentro del PP, la parlamentaria ya pidió la cabeza del líder Pablo Casado. De nuevo, este viernes, desde Cádiz, volvió a pedir su dimisión así como la del secretario general del PP, Teodoro García Egea, y la convocatoria de un congreso extraordinario “para elegir una nueva Dirección para el partido y para que sean los militantes los que tomen la palabra”.

Álvarez de Toledo se mostró convencida de que la crisis creada entre Casado y Ayuso, que ella calificó durante la presentación de su libro como de “inaudita e insólita” pone en “riesgo la propia existencia del Partido Popular y su papel dentro del espacio político como alternativa de Gobierno”.

Según la diputada por Barcelona, Casado “está haciendo algo de la máxima gravedad que es pisotear el principio sacrosanto en una democracia de la presunción de inocencia en base a maledicencias, infundios, sospechas construidas e infladas sin pruebas ni datos ni documentos y eso no se puede hacer en un estado de Derecho y menos una persona que aspira a ser presidente delGobierno”.

Con todo esto, si Casado y Egea “se propusieron acabar con Vox y derrotar a Sánchez, al final lo que han terminado haciendo es perpetuar a Sánchez y engordar a Vox iniciando este proceso autodestructivo para el Partido Popular y eso me parece de gravedad extraordinaria”, según Álvarez de Toledo.

A la diputada todo esto le sonaba demasiado tras su destitución como portavoz del Partido Popular en el Congreso, pero “lo que le ha ocurrido a Isabel Ayuso es mucho más grave y la causa parece tenerla también clara Álvarez de Toledo:“Puede tener que ver con una lucha descarnada por el poder frente a una persona que se ha convertido en la líder más popular de España en las últimas décadas”.

Pero ella reconoce que, al principio, cuando se nombra candidata a Ayuso, Álvarez de Toledo no estaba muy de acuerdo, tal y como recordó el periodista Pedro Ingelmo, que se encargó de presentar el libro de la diputada por Barcelona. “Yo era periodista y escribí un artículo diciendo santo cielo, se ha nombrado a una persona que no tiene experiencia de gestión para ser candidata de la primera comunidad de España en términos políticos. Me pareció una temeridad”. Pero no tardó en cambiar de opinión:“En la primera campaña me deslumbró porque demostró un coraje que yo admiro mucho”. “Fue una campaña cruenta, la descalificaron de tonta... Y llegó la pandemia... “. “Y esa que yo pensaba que no tenía experiencia de gestión, de pronto, se convierte en una gran política capaz de defender los intereses de gente de la calle de todo tipo, de la hostelería, del pequeño negocio y se convierte en todo un icono popular, tanto para la gente que ya votaba al PP como a gente que nunca lo había hecho”.

“¿Y cómo acabará todo esto?”, le preguntó Pedro Ingelmo. “Nos estamos jugándonos sólo el futuro del Partido Popular sino el futuro de España, que necesita, como nunca, una alternativa a la alianza secreta de Sánchez con separatistas, radicales y ultras”.

Tras ofrecer su visión sobre el enfrentamiento entre Ayuso y Casado, Cayetana Álvarez de Toledo ofreció una visión general sobre su obra titulada ‘Políticamente indeseable’, de la que Ingelmo destacó su “prosa brillante”, así como unas “descripciones muy imaginativas que hacen que “a pesar de ser un tocho de 600 páginas e lee estupendamente”.