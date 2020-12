Prefieren ser prudentes y que no se les señale como un colectivo al que le gusta pegar disparos al aire. Aun así, hablan de que últimamente han proliferado las denuncias por parte de los usuarios de bicicletas y patinetes de la falta de mantenimiento y presencia de objetos punzantes como cristales o chinchetas en la Carretera Industrial de Cádiz.

Desde la Asociación para la movilidad personal y ecoloógica de Cádiz (AMPEC), su presidente Adrián García Odriozola, afirma que les han llegado abundantes reclamaciones por parte de usuarios que han padecido este tipo de pinchazos en los que, al parecer, la mala fortuna ha tenido poco que ver. "No podemos hablar de mala fe o de dolo, pero sí es cierto que, sobre todo, en los últimos meses ha proliferado el número de casos de este tipo de incidentes".

A la Carretera Industrial, Adrián García, le suma el carril bici de Zona Franca. "Son carriles bici que están algo más lejanos de los núcleos de población o de las zonas de paseo". Preguntado por si sospecha que se pueda tratar de sabotaje, el presidente de la Asociación para la movilidad personal y ecológica de Cádiz prefiere pecar de prudente y alude a una "falta de mantenimiento y limpieza por parte del Ayuntamiento", que es sobre quien recae esta tarea, por mucho que lo haya pagado la Junta de Andalucía.

Según Adrián García, "casi siempre son chinchetas del mismo tipo que utilizan para tapizar los sofás o los sillones, pero también se dan casos de cristales u otros objetos que pueden provocar con mucha facilidad un pinchazo, sobre todo en los patinetes",.

Esto con lleva evidentemente el gasto que supone reponer el neumático del vehículo, cuyo coste puede rondar enter los 10 y los 20 euros dependiendo del lugar en el que se haga el arreglo y el material que se elija. Esto tiene otro daño colateral y es que cuando los pinchazos se convierten en ya demasiado habituales, los usuarios optan por cambiar el neumático de goma por uno de un material macizo, que provoca unas vibraciones en el patín que termina haciéndole daño al motor, lo que puede terminar en unos daños y una reparación que puede superar en mucho esos 10 ó 20 euros.

Y lo peor, según recuerda el propio Adrián Garcia, en nombre de la AMPEC, es el pinchazo que termina en accidente. "Hay que recordar que, sobre todo, en esas zonas en las que no hay apenas presencia de peatones, lo patinetes suelen alcanzar velocidades de hasta 20 kilómetros a la hora, de manera que si hay un reventón puede acabar en un accidente, y grave "Y eso sin ponernos en la situación de que el pinchazo te lleve a invadir el carril de los coches y camiones, que ya podría acabar en tragedia".

No quieren hablar de sabotaje pero sí hablan de que "son demasiados los casos de pinchazos provocados por estas chinchetas", por lo que "al menos, queremos hacer una llamada al Ayuntamiento para que se preocupe más por el mantenimiento de los carriles bici así como a la propia población. No sólo para que no tire ese tipo de objetos a la carretera, que ya, de por sí, es algo obvio, sino para que, a modo de ruego, si observan que existen, que los retiren para evitar posibles accidentes".

Recomiendan evitar la Carretera Industrial

Iván, un gaditano asiduo de las dos ruedas, hace muchos de sus trayectos diarios en patinete o en bicicleta, y él sí lo dice claro y afirma que "no me imagino que a nadie se le caiga por casualidad chinchetas en un carril bici".

Este usuario afirma que "desde que pusieron en funcionamiento los carriles bici, a los ciclistas nos tienen estigmatizados. Se cree la gente que nosotros somos los culpables de que la ciudad se esté quedando sin aparcamiento y no saben que si Cádiz tiene carril bici es porque Europa da dado el dinero, que no es porque nuestro alcalde se lo haya propuesto como un objetivo personal".

Ya a Iván ni se le ocurre coger con el patín por la Carretera Industrial y ha optado por adaptar sus recorridos al carril bici del Paseo Marítimo que parece estar mejor cuidado y, ante la presencia continua de peatones, hace más impensable posibles sabotajes de anticiclistas o antipatinetes.

"Nunca he sido partidario de usar el carril bici de la Carretera Industrial. Siempre lo he considerado uno de los más peligrosos de la ciudad". Iván recuerda que al principio, cuando se puso en funcionamiento contaba con unos pivotes que separaban la zona de bicis y patinetes, de los que ya no queda ni uno,.

A este respecto no es sólo Iván el que hace esta denuncia sino que el propio Adrián García Odriozola, presidente de la AMPEC, recuerda que "los pivotes fueron desapareciendo muchos, a base de llevárselos por delante los coches, y otros tantos a base de patadas de la gente",.

Adrián García recuerda que se dan a diario imágenes de motos que, ante la falta de separación física de los carriles, utilizan el espacio de las bicicletas y patinetes para adelantar a los coches y camiones, poniendo en serio peligro a sus usuarios.

Iván, por su parte, indica que han sido varias las cartas remitidas al concejal Martín Vila avisándole de todo lo que ocurre en el carril bici de la Carretera Industrial así como del peligro que supone la ausencia de pivotes que separen a coches y camiones de bicicletas y patinetes, "pero la respuesta ha sido cero".