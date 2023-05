Alerta de fraude: "Hola papá, mi otro teléfono está roto..."

La telefonía móvil muestra cada día la cara y la cruz de esta nueva tecnología que vino para quedarse hace ya más de 30 años. Por una parte nos deja ver los beneficios que conlleva portar un smartphone en el bolsillo desde el que poder hablar con cualquier persona del mundo, con el que poder ver a tus familiares aunque estos se encuentren a miles de kilómetros, jugar con aplicaciones de alta calidad y, casi siempre gratis, o hacer inversiones, apostar, pagar, cobrar, y un largo etcétera que podría casi no tener fin.

Pero, por otra parte, está la cruz de esta situación y la cara oculta de una tecnología que muestra no sólo los agujeros que ésta tiene sino que deja al descubierto lo vulnerables y estafables que somos los seres humanos.

Si no nos pillan atacándonos a la cartera, lo hacen a través del corazón o de nuestros seres queridos o incluso aprovechando la solidaridad de muchos ciudadanos que quieren ayudar y que encuentran en el móvil una fórmula para hacer llegar sus ayudas hasta lugares a los que nunca podría llegar.

En esa cara oculta, escondidos tras el anonimato y la impunidad de una ley que aún no sabe de la misa la mitad, los ciberdelincuentes andan haciéndose pasar, a través de mensajes de texto SMS y de aplicaciones de mensajería instantánea, por hijos de personas aleatorias para obtener dinero de ellas.

Así alerta el BBVA mediante un mensaje y un enlace a sus clientes de Cádiz. Al parecer, según aclaran desde la citada entidad bancaria, el engaño comienza con un con un mensaje del siguiente tipo, con el objetivo de iniciar una conversación:

"Hola papa, mi otro telefono esta roto. este es el nuevo numero. enviame un mensaje a traves de whatsapp..."

Mensaje que acaba con un número de teléfono que sirve de gancho para intentar que el receptor del mensaje caiga en un engaño que le puede salir caro.

Explica el BBVA en su mensaje que el pretexto del mensaje puede variar: desde la pérdida o ruptura del dispositivo móvil, hasta el extravío de una maleta o la imposibilidad de poder realizar el pago o transferencia por encontrarse en el extranjero. Los ciberdelincuentes interactúan con la víctima y escenifican una situación de urgencia del familiar para que se realice una transferencia de dinero.

Consejos del BBVA para protegerse de este fraude

- En primer lugar, si crees que tu hijo o hija podría encontrarse en una situación de este tipo porque, por ejemplo, viva en otro país, contacta con él/ella a través de su número de teléfono habitual mediante una llamada para comprobar si es veraz.

- En caso de haber realizado un pago o transferencia y percatarte de que has sido víctima de un fraude, cancela la operación de inmediato contactando con tu entidad bancaria y bloquea tu tarjeta de crédito si has proporcionado la información de la misma para que los ciberdelincuentes no puedan realizar más cargos en tu cuenta bancaria. Posteriormente, denuncia el fraude ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

- Bloquea el número de teléfono. Dentro de WhatsApp, puedes bloquear números desconocidos que no forman parte de tus contactos. Abre el chat, toca el número que quieres bloquear y dentro del contacto puedes seleccionar “bloquear” y “reportar”.