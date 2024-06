Alcohólicos Anónimos cumple 89 años con una reunión abierta a la sociedad en Cádiz

“Yo llegué a Alcohólicos Anónimos como llegamos todos: cuando toqué fondo en la vida”, reconoce F.G. “Un día iba por la calle y entré en un ambulatorio y le pedí al médico de urgencias que, por favor, me ayudara, que me diese una pastilla, algo, para dejar de beber. Y este hombre me dio un folleto de la asociación y llamé. Hasta hoy, que llevo siete años sin beber”, relata.

“Si el alcoholismo es un problema en tu vida, podemos ayudarte. El alcoholismo es una enfermedad de graves consecuencias. Nosotros te ayudamos, tu decides No estás solo. Si necesitas ayuda, llama al 606 21 00 01”. Con este mensaje, Alcohólicos Anónimos (AA) convoca a cada persona que se encuentre en esas circunstancias, a sus familiares y amigos y a la ciudadanía en general a una reunión abierta que se celebrará el próximo martes 11 de junio en la parroquia de San Vicente de Paúl, en la Barriada de La Paz, entre las 18:00 y las 20:00 horas.

La llamada a este encuentro es justo un día después de que mañana lunes 10 de junio la asociación celebre 89 años ayudando a dejar de beber a millones de personas en todo el mundo. En la ciudad cumple 31 este 2024 y en la provincia, más de 46 años.

Por razones obvias, no hay un censo oficial de personas asistidas por AA en todo ese tiempo, pero sí de los grupos que funcionan en la denominada Área 19: Actualmente son 28 en territorio provincial gaditano y en la comunidad autónoma de Ceuta, que es lo que abarca este área. Cuatro de ellos dan apoyo en la ciudad de Cádiz: El Camino, Loyola, Mantenerlo Simple y Esperanza 89. Algunos aglutinan a entre 18 y 20 miembros y otros, sólo a dos o tres. “Pero esto fluctúa mucho porque las personas van y vienen y no llevamos un control. Sólo apuntamos cuanta gente asiste a cada reunión y de lo que se habla”, explica F. G., “servidor” en este momento del colectivo. Porque en Alcohólicos Anónimos no hay líderes, ni jefes, sino servidores. “Nosotros servimos, no gobernamos”, recalca. Son quienes se preocupan de conseguir los lugares para las reuniones cerradas, quienes hacen el café, quienes compran los dulces y quienes orientan a los otros servidores para que la llama de AA siga viva. Sí que existen los llamados Representantes de Servicios Generales (RSG), que actúan como vínculo con la organización a nivel nacional y mundial y una Oficina del Servicio General en Avilés (Asturias).

Tampoco hay cuotas, ni presupuestos ni subvenciones. Los gastos se sufragan mediante una colecta que se hace en mitad de cada reunión. “Se pasa una bolsa en la que la mano debe entrar cerrada y salir abierta”, explica, F. G.

“El problema está en aprender a vivir sin beber. Sobre todo en esta sociedad en la que vivimos, en la que la cerveza y el vino son casi más baratos que la leche, y si no consumes no ligas, no tienes amigos, o en tu empresa no te miran bien. La mayoría sois bebedores sociales y no os afecta. Pero hay otros que estamos enfermos. Porque esto es una enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud”, añade.

“Para participar en una cerrada sólo basta acudir. Allí se te da café, un dulce y se te escucha. No preguntamos nada. No somos nadie para eso. No somos políticos, ni religiosos, ni partidarios de ninguna cultura, etnia o color en concreto”, subraya.

Respecto al perfil mayoritario de la persona que acude a AA, tampoco hay estadísticas. En cualquier caso, lo que más abundan son hombres a partir de los 50 años, “pero también hay muchas mujeres en Cádiz que sufren en silencio este problema”. “Aquí puede venir desde un camarero hasta un arquitecto o un juez”, insiste el servidor de AA.

En España funcionan actualmente unos 616 grupos, que celebran una media de dos reuniones semanales por grupo, informan desde la organización.