Aguas de Cádiz limpia la red de saneamiento del centro para evitar inundaciones

La empresa municipal Aguas de Cádiz ha venido realizando desde el pasado mes de agosto la campaña de limpieza y mantenimiento de la red de saneamiento de la zona centro de la ciudad, como viene haciendo cada año antes del inicio de las lluvias de otoño para reducir los riesgos de inundaciones.

El plan de mantenimiento y control de la red de saneamiento de le empresa establece que los colectores, los imbornales y las estaciones de bombeo sean revisados periódicamente para detectar injerencias y comprobar las conducciones en aspectos básicos de conservación y limpieza y acomete estos trabajos al menos dos o tres veces al año dependiendo de las zonas.

Para reducir las molestias y ganar en efectividad, este año se ha realizado previamente una campaña inicial de inspección para comprobar el grado de suciedad y precisar a priori los puntos con una mayor necesidad de limpieza. De esta manera, se han inspeccionado unos 3.000 metros lineales de colectores en diferentes zonas de la ciudad: Fermín Salvoechea, Ahumada, San Juan, Pelota, Lázaro Dou, Botica, Teniente Andújar y San Juan de Dios.

Comprobadas las necesidades, en esta campaña de limpieza de choque se ha actuado en la siguientes calles: Fermín Salvoechea, Antonio López, Rafael de la Viesca, Manuel Rancés, Isabel la Católica, Ahumada, Nicaragua, Santo Cristo, plaza de la Catedral, Pelota, Barrié (desde Sacramento a Javier de Burgos), Valverde, Cánovas del Castillo (desde Valverde a Columela), Columela (desde San Francisco al Palillero), Rosario (desde Valverde a Marqués de Valdeíñigo), José del Toro, Feduchy (desde Palillero a Cardenal Zapata),Plaza del Palillero, Novena, Sacramento (desde Barrié a Columela), Setenil de las Bodegas y Plaza San Antonio.

En los trabajos de limpieza se han empleado hasta la fecha 45 jornadas de trabajo y se estima que se han extraído más de cien toneladas de lodo. En los trabajos realizados en la campaña de 2020 se emplearon unas 52 jornadas de trabajo y se extrajeron unas 150 toneladas de lodo. Estos datos demuestran que las redes se encuentran en un buen estado de mantenimiento. De hecho, el mejor estado de las redes actualmente permite que, si en años anteriores se ha actuado sobre aproximadamente unos 6.000 metros lineales, este año se puede actuar en unos 8.500 metros.

Limpieza del colector más grande de Cádiz

En estos días se está procediendo a la limpieza del colector de la calle San Juan de Dios, el más grande de la ciudad. Se ha limpiado hasta la altura de la calle Jabonería y continuará hasta el Campo del Sur durante la semana que viene, si las condiciones meteorológicas lo permiten. Aguas de Cádiz llevó a cabo importantes obras en esta galería subterránea, así como en la estación de bombeo de la propia plaza de San Juan de Dios aunque el mantenimiento permanente de las redes es necesario aun cuando ya no se den las inundaciones que soportaba esta zona antes de realizar estas obras.

Cabe recordar que el contrato del servicio de mantenimiento integral de la red de saneamiento de la ciudad firmado en 2018 se propone, entre otras medidas, triplicar los kilómetros de red de alcantarillado que se limpian actualmente al año, es decir, pasar de limpiar 19 a 60 kilómetros al año.

Por último, Aguas de Cádiz insiste en la necesidad de no tirar al inodoro toallitas higiénicas, pañales de bebés, algodones, etc., puesto que no se diluyen en la red y producen atascos y roturas en las tuberías, bloqueos en las estaciones de bombeo y problemas en la estación depuradora de aguas.