Adelante Izquierda Gaditana pedirá en el pleno que se mantenga la gratuidad de los museos

El grupo municipal de Adelante Izquierda Gaditana ha avanzado en la mañana de este martes las propuestas o mociones que llevará al próximo Pleno municipal, entre ellas una enmienda de adición a una moción del PSOE sobre la tasa turística. Según el portavoz de esta formación de izquierdas, David de la Cruz , AIG exigirá en el pleno que se mantenga la gratuidad de los museos en las ciudades andaluzas. “Nos parece una auténtica barbaridad que en un museo como el de Cádiz, con salas cerradas y a la espera de obras para estar a la altura del contenido que tiene, nos encontremos con que nos va a costar cinco euros, y sin embargo se niega la tasa turística. En el PP ponen un muro a la cultura y actúan más como comerciales del turismo que como dirigentes de la comunidad autónoma”

Según De la Cruz “la Junta dice que no habrá tasa porque la patronal de la hostelería le ha dicho que no haya tasa. Aunque ellos no se hayan presentado a un proceso de elecciones -en referencia a esa patronal-, son los que mandan”. Apostilló que “nos parece importante que haya una tasa sostenible que repercuta en las arcas municipales, que buena falta les hace”.

El portavoz de AIG adelantó otra moción “en la que somos portavoces de asociaciones ecologistas, contra la poda masiva e invasiva en la ciudad que está acabando con nuestro patrimonio verde, con nuestros árboles”. De la Cruz denunciaba que “en un contexto de emergencia climática, con el peligro de muertes por golpes de calor, nos vemos con un Ayuntamiento que en vez de hacerle caso al Plan de Arbolado, siguiendo un modelo de ciudad sostenible, esa palabra que a ellos tanto les gusta repetir y que sin embargo han vaciado de contenido, nos encontramos con la eliminación de las ramas, de las sombras que pueden salvar vidas”.

Por su parte, la edil de AIG Helena Fernández recordó al Ayuntamiento que está obligado a cumplir la reserva de mercado, tal como se aprobó en un pleno municipal y dice la Ley de Contratos del sector público, “con peligro de sanciones si no se cumple” y con el objetivo de “destinar determinados contratos a colectivos del sector social”.

Igualmente, y al hilo de las reivindicaciones de Marea Verde, AIG reclamará en el pleno a la Junta de Andalucía “más inversión, más personal y más apoyo a la educación pública y menos a la privada, que se lo está llevando todo al igual que ocurre con la sanidad”. Fernández solicitó que “el Ayuntamiento se moje y restaure los talleres que no se están realizando y desde luego no haga invitaciones para cine religioso cuando somos un Estado aconfesional”. La edil expuso que “nos preocupa que se ha parado el ritmo de inversiones y mejoras que llevábamos con los colegios públicos, que han mejorado estos últimos ocho años y eso es evidente. Y de manera urgente lo necesita el colegio Gadir, que va a acoger las próximas Olimpiadas Escolares”.