Adelante Izquierda Gaditana se queja de los criterios para ocupar la gerencia de la Fundación municipal de la Mujer

Adelante Izquierda Gaditana alerta de la posible desaparición de políticas LGTBIQ+ en el Ayuntamiento de Cádiz tras la decisión del Equipo de Gobierno de no exigir entre los criterios a valorar para el acceso al puesto de la gerencia de la Fundación Municipal de la Mujer la formación y experiencia laboral por los derechos LGTBIQ+, lo que sienta un "peligroso precedente" que abre la puerta a que se elimine el trabajo por y con este colectivo en la ciudad.

El grupo municipal de la izquierda en el Ayuntamiento de Cádiz se pregunta por qué el PP no exige formación en igualdad -que se incluye en la convocatoria como criterio a valorar pero no como requisito indispensable- ni en LGTBIQ+ -que no aparece en ningún caso- para la gerencia de la Fundación Municipal de la Mujer, toda vez que ni se mencionan estos aspectos en la convocatoria abierta que impulsará este organismo para cubrir el puesto de máxima responsabilidad técnica a la hora de articular políticas y medidas contra las violencias machistas y a favor de la diversidad sexual, entre otros.

La concejala de Adelante Izquierda Gaditana Lorena Garrón se pregunta por qué el PP no quiere exigir formación en igualdad y LGTBIQ+ para el puesto de la gerencia de la Fundación Municipal de la Mujer, y considera "alarmantemente vagos" los criterios fijados para que cualquier persona pueda acceder a este cargo, el de mayor responsabilidad técnica en cuestiones como la lucha contra las violencias machistas, por la diversidad sexual y por la igualdad de las mujeres desde la acción del Ayuntamiento de Cádiz.

"No sabemos si esto responde a un total desinterés o a una estrategia por vaciar de contenido la Fundación Municipal de la Mujer, pero en cualquier caso es un tremendo error y un paso atrás que puede provocar la desaparición total de las políticas LGTBIQ+ del Ayuntamiento de Cádiz", señala la edil de Adelante Izquierda Gaditana, quien pide al PP que rectifique e incluya la formación en igualdad, en violencias machistas y en LGTBIQ+ como requisitos necesarios en la convocatoria para poder optar al puesto de gerencia de la Fundación Municipal de la Mujer y reclama que le dé “la importancia que tiene” a las políticas de igualdad, contra las violencias machistas, contra la discriminación del colectivo LGTBIQ+ y a favor de la diversidad sexual en la ciudad de Cádiz, porque “queda mucho por hacer en materia de igualdad y Cádiz no se puede permitir quedarse de brazos caídos”.