Adelante Izquierda Gaditana hace un balance agriamargo del 2023 en Cádiz

Adelante Izquierda Gaditana (AIG) hizo ayer un balance del año político que ahora se va que no puede calificarse de otra manera que de agriamargo, en tanto que la coalición lo comenzó gobernando, perdió las elecciones en mayo y que desde entonces lucha por reconectar con la calle y por ejercer una oposición que les está resultando especialmente dura por la estrategia plenaria popular de tumbar todas sus propuestas con enmiendas de sustitución.

En un desayuno informativo con los periodistas, el portavoz el grupo municipal de AIG, David de la Cruz, volvió a practicar la autocrítica, calificó a José María González como el “mejor alcalde que ha tenido Cádiz” y denunció el “autoritarismo” en los plenos y la “falta de sangre” en la gestión del Gobierno del popular de Bruno García. También proyectó De la Cruz sus prioridades para el próximo año: exigir y luchar por el “derecho a la ciudad y a la vivienda”. “A una ciudad más inclusiva, más diversa, más accesible”, dijo, y “a una política de vivienda que ponga el derecho al hogar y el alquiler social por encima de la especulación, sobre todo por parte del sector de las viviendas con fines turísticos”.

Helena Fernández, portavoz adjunta del grupo municipal de la coalición, se decantó por ver “las cosas buenas”, como “la unidad de la izquierda” y por exigir al equipo de Gobierno “que luche por lo que es nuestro, por nuestra ciudad”. Puso como ejemplos Valcárcel, Náutica, la Ciudad de la Justicia, el nuevo hospital y el fin de las listas de espera en la sanidad pública, que afectan ya a 10.000 personas en Cádiz, sumando las de atención primaria y las de intervenciones quirúrgicas, situación que calificó de "alarmante".

“Seguimos pensando en colores y no en blanco y negro, en que la ciudad de Cádiz avanzó durante ocho años y debe continuar haciéndolo y no volver para atrás”, dijo la portavoz adjunta. “Nos referimos a una ciudad amable, una ciudad para personas diversas, para personas con discapacidad, para niño y niñas, con lo que conlleva el transporte, los caminos escolares, la vivienda asequible, no debemos de poner nuestra ciudad en manos de especuladores, y trabajar por la vivienda para todas y todos, en todos lo niveles sociales, pero especialmente para quienes tienen menos recursos”, añadió.

Respecto al nuevo Gobierno de la ciudad en estos seis meses, David de la Cruz afirmó que “es verdad que se comenzó con un talante democrático y participativo pero que solo llegó hasta el pleno de organización. Una vez que se dio la subida salarial y la colocación de los diferentes asesores se estrelló ese talante, Y hemos visto, por una parte, un autoritarismo absoluto en los plenos que nos ha llevado a que en los dos últimos a que nos hayan presentado enmiendas de sustitución a cada una de las mociones que hemos planteado como grupo municipal y, por otra parte, una falta de sangre a la hora de reivindicar las cosas que son legítimas y le pertenecen a la ciudad de Cádiz y que están siendo ninguneadas tanto por la Junta de Andalucía como por la Diputación Provincial”.

"Entiendo que la enmienda de sustitución es legal, pero otra cosa es que sea ética y legítima", respondió De la Cruz a los periodistas. "La enmienda de sustitución se hace para dos cosas fundamentales: una, para si hay algún punto en el que no se está de acuerdo, que se puede afinar, o para llegar a acuerdo con el grupo proponente. En este caso no se presentan para ninguno de esos dos fines, sino para pasar un rodillo autoritario para callar a Adelante Izquierda Gaditana y lo que me parece aún más grave, para acallar a los colectivos sociales, a los colectivos vecinales que a través de nuestro grupo municipal presentan sus propuestas", explicó.

"Para hacer un balance del año tenemos que comenzar por lo negativo, siendo autocríticos. Este año la coalición de izquierdas perdimos el Gobierno de la ciudad. Fallaron cosas", recapituló el ex candidato a la Alcaldía de Cádiz por AIG. "Después del covid no supimos reconectar con la calle, pese a que el primer semestre del año fue muy bueno para la ciudad con eventos como el Congreso de la Lengua, los Premios Max, la conquista de derechos, el freno a la turistificación y a la vivienda turística y otras medidas que implementaron el derecho a la ciudad; pero no supimos transmitirlo".

"Y esa ola de la derecha en el municipalismo, que se dio en toda España, también nos cogió a nosotros y a nosotras. Cumplimos con nuestro compromiso ético de limitar nuestros mandatos, nuestro alcalde, José María González cumplía ocho años y no se volvía a presentar. Y suplir la ausencia de una persona tan carismática que para mí, personalmente, ha sido el mejor alcalde que ha tenido esta ciudad, era complicado y eso nos pasó factura y perdimos en las urnas", añadió.

"Desde el primer momento sabíamos que teníamos que reconectar con la calle y empezamos a visitar a las diferentes entidades vecinales de la ciudad; hemos estado en casi todos los barrios en Puntales, con los vecinos de Buenavista, en Segunda Aguada; hemos llevado sus reivindicaciones a pleno y hemos estado constantemente con los colectivos sociales y con el tejido social de esta ciudad en las diferentes luchas y las diferentes conquistas de los servicios públicos y por una ciudad más inclusiva, más diversa y más de todas y de todos. Por eso empezamos con esta autocrítica, con el paso corto y la mirada larga y sabiendo de donde venimos, qué ocurrió y hacia donde vamos", resumió.

"Respecto a la ciudad hay dos cosas que nos preocupan especialmente: una es el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Creo que hay un problema importante en torno a la especulación de la vivienda. Otra vez vuelven a proliferar las VFT por encima de las viviendas para alquiler social, la vivienda de renta libre por encima del derecho al hogar y por otro lado, la falta de espacios peatonales y la falta de lucha por una ciudad que sea más inclusiva y al mismo tiempo, combata el cambio climático. Me refiero a medidas como las de Veedor, como la de Marianista Cubillo", explicó De la Cruz.

"Por lo demás, en la limpieza sigue siendo el pliego vigente, porque no han cambiado ni una coma y en la planificación hay deficiencias en determinados barrios. Por lo demás, la gestión brilla por su ausencia. Hay mucho autobombo, mucho anuncio, que de momento no se materializa prácticamente en nada. No ha habido cambios sustanciales en esa conquista de derechos que se llevó a acabo durante ocho años", concluyó el portavoz de AIG.

Por su parte, Helena Fernández dijo que "en este año se han dado cosas buenas como es la unidad de la izquierda, de casi toda la izquierda, con el respeto a la autonomía de todas las formaciones que componemos esta coalición y creo que estamos dando ejemplo de ello, estamos funcionando y trabajando cohesionados en cosas muy importantes, viendo además, la que está cayendo en otros sitios".