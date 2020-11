Actividades para concienciar contra la violencia de género en Cádiz

La Fundación Municipal de la Mujer de Cádiz ha organizado una serie de actividades este mes con motivo de la celebración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional Contra la Violencia de Género, y dentro de la campaña Cádiz Sin Violencias. La concejala de Feminismos y LGTBIQ+, Lorena Garrón, ha presentado este martes en rueda de prensa junto a Palomar Tosar, de la asociación Ágora, el programa de actividades.

Lorena Garrón explicó que durante todo el año, "desde la Fundación se trabaja a conciencia en la lucha contra la violencia de género pero es en este mes de noviembre cuando intensificamos las actividades porque noviembre debe ser un mes para ahondar en la sensibilización y visibilización y concienciación contra las violencias machistas".

La concejala destacó que "en este mes de noviembre vamos a hacer hincapié en los distintos tipos de violencia machistas que se ejercen sobre las mujeres: violencias físicas, violencias psicológicas, violencias económicas e incluso violencia institucional. Sobre todas estas violencias vamos a reflexionar este mes porque hay ponerles nombres para poder identificarlas, reconocerlas como tal y luchar contra ella".

Detalló que en la programación de actividades para este mes de noviembre, se encuentran los talleres de autodefensa feminista impartido por Paloma Tosar, de la asociación Ágora. Estos talleres están elaborados desde una perspectiva de género y orientados al empoderamiento de las mujeres a través del aumento de la confianza, el autodescubrimiento y a través de las herramientas necesarias para lograr este empoderamiento.

Palomar Tosar precisó que la autodefensa feminista "es una herramienta para prevenir y para luchar contra las violencias machistas empezando por el miedo. A través de estos talleres desmontaremos el miedo patriarcal que nos dice que no somos capaces, que no tenemos la fuerza o que no podemos. Se enseñarán técnicas de autodefensa pero sobre todo se enseñarán a cómo combatir el miedo". Estos talleres comenzarán el 17 de noviembre y se realizarán martes y jueves hasta el 15 de diciembre.

Para visibilizar las violencias de género, desde la Fundación de la Mujer y en colaboración con el Consorcio de Transportes, van a emitir un millar de bonobuses durante este mes con el número de teléfono de emergencias 24 horas de la Fundación (900 21 21 30).

La concejala de Feminismos señaló que "con el objetivo de fomentar la reflexión y sobre todo desde una perspectiva constructiva, vamos a realizar varios vídeos documentales con testimonios positivos de mujeres supervivientes a la violencia de género. Porque es necesario que cale el mensaje de que se puede salir de esta violencia". Este documental se presentará junto a la directora y las participantes en un acto en la Fundación de la Mujer con aforo limitado y que se podrá seguir a través de las redes sociales.

De cara a la población juvenil, "donde se está detectando un aumento preocupante de casos de violencia", se va a difundir a través de Onda Cádiz, las redes sociales y en colegios e institutos el proyecto educativo Flip Book: historia de superación de Minerva. Se trata de una iniciativa municipal que ha sido premiada por el XII Premio Progreso. La presentación del Flip Book se realizará junto a la charla de Ana Magallanes Herramientas para la coeducación y los buenos tratos que se podrá seguir desde la Fundación Municipal de la Mujer y en el perfil de Facebook de la Fundación. Además se realizará un teatro especialmente dirigido a la población juvenil de la ciudad sobre el empoderamiento de las mujeres.

Por último, Garrón deseó que las actividades programadas "contribuyan a avanzar en este objetivo de sensibilizar, visibilizar y concienciar sobre las violencias de género".