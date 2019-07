¿Quién no se ha visto alguna vez perdido en un hospital o en un aeropuerto?, o ¿quién no se ha desorientado por no entender las señalizaciones en un país extranjero? Todo el mundo se ha encontrado alguna vez con estas barreras de tipo cognitivo, algo a lo que se enfrentan cada día las personas con discapacidad intelectual.

La Asociación Autismo Cádiz se ha marcado entre sus objetivos acabar con estas barreras y "hacer una concienciación social sobre la accesibilidad, y que tanto los organismos públicos como los privados vean la necesidad de la accesibilidad cognitiva, algo que ya se están tomando en serio algunas comunidades autónomas", comenta Luis Carreras Vacas, socio y trabajador de esta entidad.

Y es que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 30% de la población tiene problemas de comprensión —incluyendo niños y ancianos, entre otros—y, por tanto, se beneficiarían de la accesibilidad cognitiva.

Autismo Cádiz ha puesto en marcha el Servicio de Accesibilidad Cognitiva, en el que trabajan "profesionales acreditados, unos con discapacidad y otros no, que han recibido formación en accesibilidad cognitiva y lectura fácil con el fin de evaluar y verificar la información escrita, entornos, servicios y productos de la provincia de Cádiz", afirma Rosa Moreno San Martín, responsable de este servicio, del que también forman parte Simón Caballero–Frutos Lafuente, José Antonio Montero Alfaro y el propio Luis Carreras Vacas. Los tres tienen trastorno del espectro autista (TEA) y actúan como validadores.

Rosa Moreno explica que cuando reciben un encargo para hacer accesible un lugar, ella se desplaza hasta allí para ver las señalizaciones que necesitaría, y suele ir acompañada de los validadores. Después, elabora el material y lo expone al resto del equipo para que le confirmen si realmente es comprensible o no. Afirma que realizan señalizaciones con pictogramas que elabora la plataforma ARASAAC, "pero cuando necesitamos pictogramas que no están en la base de datos de ARASAAC, Luis, que es técnico informático, diseña por ordenador los que haga falta", indica la responsable de este servicio. Por su parte, Simón, que es especialista en lectura fácil, se encarga de revisar los textos que acompañan los pictogramas.

Este joven apunta que cuando se desplazan al lugar en el que van a trabajar la accesibilidad, "también decimos las carencias que vemos y las sensaciones que nos producen los espacios".

La propia Asociación Autismo Cádiz tiene señalizaciones en sus dependencias y ha validado algunos textos de documentos internos, adaptando sus contenidos a lectura fácil.

A raíz de la creación del Servicio de Accesibilidad Cognitiva, la entidad firmó un convenio de colaboración con el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz–La Janda. Así, este equipo ha elaborado la señalización de los espacios de los centros de salud —ya se ha colocado en muchos de ellos— y ha realizado secuencias con pictogramas y textos de lectura fácil de los procedimientos médicos más frecuentes que se realizan en los centros de salud y en las urgencias hospitalarias "desde que una persona entra en el centro hasta que se va a su casa", indica Rosa, añadiendo que la idea es que todos los profesionales tengan este material, que, además, cuenta con un código QR para que cualquier persona pueda descargarlo en su dispositivo móvil. También lo han difundido en las redes sociales de la asociación y el Distrito lo ha colgado en su blog.

Asimismo, el equipo del Servicio de Accesibilidad Cognitiva ha adaptado procedimientos médicos para la Unidad de Atención Bucodental del Hospital de San Carlos, para el que han hecho pictogramas de señalización.

El próximo paso, según cuenta Rosa, es "hacer una jornada de sensibilización y formación con los profesionales del Distrito para que sepan cómo tratar a las personas con TEA y utilizar el material elaborado por nosotros".

El año pasado realizaron pictogramas de señalización en Hidralia San Fernando e impartieron formación a los profesionales. Y este año, han elaborado cartas de comida con textos de lectura fácil para la caseta municipal de la feria de Puerto Real. Además, el Día Mundial del Autismo hicieron cartas en lectura fácil para la cafetería de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCA y planos accesibles indicando cada dependencia.

La asociación ha firmado también un convenio de colaboración con la Delegación de Educación en Cádiz y ha elaborado un plan de accesibilidad para los centros públicos de la provincia. "Hemos empezado haciendo accesible el entorno educativo señalizando con pictogramas las dependencias de los colegios que han participado en el proyecto", apunta Rosa.

Actualmente, están trabajando en el estadio Chapín, señalizando la zona que utilizan los niños del Club de Atletismo Maratón Jerez y están poniendo pictogramas de señalización y de orientación "para que los chicos puedan moverse con independencia y autonomía por el estadio".

En opinión de Rosa, una de las cosas más importantes de este Servicio es que las propias personas con TEA "están implicadas en el trabajo y empoderadas. Además, esto sirve para ellos como una oferta y una oportunidad laboral más de hacer algo que les gusta y en lo que son buenos".

Simón considera que "es muy importante que otras personas con autismo puedan participar en la vida comunitaria con las mismas oportunidades que otras que no tienen problemas de comprensión". Y cree que estos materiales que ellos elaboran "ayudan a acceder, utilizar y disfrutar de los espacios comunitarios y las actividades sociales con autonomía y normalidad".

Para Luis es "muy enriquecedor personalmente aportar a personas con discapacidad la oportunidad de poder estar dentro de la comunidad y que se derrumben esas barreras que existen. El hecho de ayudar a derribar esas barreras me satisface mucho”.