APDHA Cádiz acusa a Pedro Sánchez de "tirar a la papelera el derecho internacional" por el Sáhara

Desde la coordinadora gaditana de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se ha hecho entrega este martes 22 de marzo de una carta en la Subdelegación de Gobierno de Cádiz dirigida al presidente del Estado, Pedro Sánchez, en repulsa por el giro realizado en cuanto a la posición que tradicionalmente ha mantenido España respecto a la cuestión del Sáhara.

En la misiva, la APDHA traslada su "más contundente repulsa" por este cambio en un tema de la agenda política internacional del país "que ha sido respetada" por los sucesivos gobiernos "de uno u otro signo desde hace más de 47 años".

"Esta posición ha sido históricamente la de tomar como referencia la resolución 690 de la ONU de 1991, por la que recordará usted que se declararon nulos los acuerdos de Madrid que cedían la soberanía del Sáhara a Marruecos y Mauritania, encargando a España el mandato de dirigir el proceso de descolonización y asegurar el derecho de autodeterminación de los saharauis a través de un referéndum", señala la carta dirigida al presidente del Gobierno donde también se le recuerda que "desde el punto de vista jurídico el territorio del Sáhara Occidental es un Territorio No Autónomo, y por tanto, según las resoluciones de Naciones Unidas (Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 24 de octubre de 1970) su naturaleza solo cambiará cuando “el pueblo de la colonia o el territorio no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta y, en particular, con sus propósitos y principios".

La APDHA tacha al Gobierno de Sánchez de "ceder al chantaje de Marruecos, y probablemente de EE.UU.", aceptando la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y "tirando a la papelera el derecho internacional". Así, desde la organización suponen "que una de las posibles contrapartidas es un mayor control migratorio y ciertas garantías verbales de que no se volverá a permitir lo ocurrido en Ceuta en mayo pasado, cuando entraron 12.000 personas por el Tarajal, o en Melilla hace un par de semanas, cuando unos centenares de migrantes intentaron atravesar la frontera saltando las vallas".

"Doble rasero" con Ucrania

Con la suposición de que esta decisión gubernamental se ampara en conseguir un mayor control migratorio por parte de Marruecos, la APDHA echa en cara al presidente "un miserable doble rasero", pues "mientras justamente nos aprestamos a acoger a cientos de miles de personas ucranias, se rechaza con represión, palizas y devoluciones en caliente a los pocos centenares que intentan entrar en nuestro país por la frontera sur".

"Le suponemos también consciente de que con esta decisión usted y su Gobierno han perdido la capacidad para hablar en términos éticos, morales y de derechos de la necesidad de armar a la resistencia de Ucrania frente a Putin mientras vende como esclavo a un pueblo igual de digno -el saharaui- ante su Putin particular, el rey Mohamed VI", comparan en la misiva donde apuntan, además, que es "inaudito" que el cambio de postura "lo haya conocido el pueblo español, las organizaciones, los partidos políticos e incluso su socio de Gobierno a través de la publicación de su carta por parte de la Casa Real marroquí".