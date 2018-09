AGADEN aplaude la reducción de las podas 'despiadadas'

Las organizaciones ecologistas AGADEN y Ecologistas en Acción-Cádiz han anunciado que este año se han reducido las podas de árboles indiscriminadas, y en algunos casos, "despiadadas y desconsideradas" en plena época de primavera y época estival, "cuando las condiciones son completamente desfavorables para los ejemplares que se encuentran plantados en las calles de la ciudad". Aunque los ecologistas, siguen criticando a la Delegación Municipal de Medio Ambiente por seguir realizando podas a destiempo y solicitan a dicha administración que, "si se atrasan dichos trabajos, ya se deberían posponer hasta la entrada del tiempo frío".

Ambas organizaciones han querido agradecer al Consistorio que hayan oído sus peticiones, no obstante, solicitan a Parques y Jardines que realicen seguimiento de los trabajos contratados externamente.

Los ecologistas piden al Consistorio que realice seguimientos de los trabajos

De la misma manera, ambos colectivos quieren recordar que la no limpieza de las malas hierbas o el no recorte de algunos elementos vegetales no supone una dejadez de las zonas verdes, y abogan por una naturalización de los elementos naturales de la ciudad, "lo cual aportaría un ahorro en recursos como es el agua y proporcionaría un aumento en la bio-diversidad de la fauna y flora de la ciudad de Cádiz". Asimismo, piden también abordar el riego mediante aguas bien depuradas y procedentes del acuífero del subsuelo gaditano, minimizando el empleo de agua potable.

La reducción de las podas indiscriminadas, permite según las organizaciones ecologistas, que los árboles puedan dar beneficios ala ciudad, como proporcionar oxígeno y buena calidad del aire, reducir la temperatura de nuestras calles y por consiguiente reducir el uso de energía, así como proporcionar refugio a la fauna silvestre que habita la ciudad.