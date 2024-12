5.000 estudiantes de Cádiz superan el simulacro de evacuación por un posible maremoto

Prueba superada. 5.000 estudiantes, de todas las edades, incluso adultos, de ocho centros educativos de la zona se han refugiado esta fría mañana de lunes en las gradas altas del estadio Nuevo Mirandilla con motivo de un simulacro de evacuación, de autoprotección escolar, ante un posible maremoto en la capital gaditana. Y lo han hecho en un tiempo menor al aconsejado por Protección Civil, de 30 minutos máximo desde que se sienta el seísmo que provoque el maremoto, cada centro con su minutaje particular según la cercanía al recinto deportivo donde juega el Cádiz Club de Fútbol y según las edades de sus alumnos, pues, como es lógico, corren más los mayores que los pequeños.

Los centros más lejanos eran el CEIP La Inmaculada y el IES Fuerte de Cortadura, cuyas comunidades educativas lograron llegar con diez minutos de adelanto con respecto a esa media hora estimada como máximo. Los alumnos se repartieron por Fondo Sur, Fondo Norte y Preferencia, participando los colegios La Inmaculada, Profesor Tierno Galván, Amor de Dios, Nuestra Señora de Lourdes y Fermín Salvochea, los IES Fernando Aguilar Quignon y Fuerte de Cortadura y la Escuela Oficial de Idiomas (EOI). También estuvieron presentes alumnos del grado medio de Emergencias y Protección Civil del IES Cornelio Balbo.

El alcalde, Bruno García, confirmó que el proceso "sirve para testar y para hacer el plan general de evacuación que estamos preparando desde el Ayuntamiento de Cádiz en coordinación con la Junta de Andalucía, con la que estamos elaborando una serie de medidas y actuaciones que veremos en los próximos días, algo general para toda la ciudadanía". El primer edil recalcó que "esto es muy importante para la ciudad y así nos lo tomamos nosotros. Obviamente nos sirve la DANA en Valencia como aviso, es así, y debemos estar preparados. Y tenemos que tener unas instrucciones genéricas más allá de un plan de seguridad".

Sobre el plan local de evacuación precisó que el coordinador de Protección Civil en el Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Calvo, lleva trabajando meses en él y la intención es tenerlo, si no acabado, muy avanzado para el mes de junio", aclarando que "no tenerlo no significa no tener unas medidas generales para la ciudadanía".

Salida de los alumnos del CEIP La Inmaculada. / Lourdes de Vicente

José Manuel Calvo habló sobre este ejercicio de autoprotección escolar "que necesitábamos realizar para saber si es eficaz o no. Porque el papel lo aguanta todo y podemos escribir lo que nos dé la gana, pero de esta forma y de manera técnica, hemos constatado que lo planificado sirve. Y estos datos formarán parte del futuro plan. Se ha llegado diez minutos antes del tiempo que nos habíamos marcado, teniendo en cuenta que colegios como La Inmaculada tiene niños de Infantil".

8.5 o 9 en la escala Richter: muy preocupante

Explicó Calvo que "los tiempos los marcan los equipos de geólogos, geofísicos y matemáticos que modelizan estas situaciones. Atendemos sus instrucciones". Según Calvo "30 minutos es el tiempo más conservador. Puede aumentar si la intensidad del terremoto baja. Si es de 8,5 o 9 en la escala Richter, pasaría a ser muy preocupante".

Añadió que el profesorado de los centros participantes "ha recibido una formación de dos horas, se le ha explicado todas las responsabilidades y la metodología a emplear. Además de salir ordenadamente y en silencio. En los colegios, los niños mayores ayudan a los pequeños, de la mano o en brazos ante una emergencia".

Sobre la elección del estadio como lugar de refugio señaló que se debe a su cercanía a los centros participantes "con una altura adecuada". Y es que en estos casos "la idea es reunir al mayor número de personas posibles en el menor número de sitios posibles, ya que en una situación de catástrofe se van a provocar muchas demandas de auxilio. Cuanto más reunida esté la población, menos lugares de auxilio existirán y habrá menos avisos dispersos. Lo concentramos porque el plan incluirá que como esto es autoprotección escolar, o sea, horario laboral, médicos y enfermeros del centro de salud de la Laguna se incorporarían al estadio para hacer las evaluaciones sanitarias necesarias, decidiendo ellos a qué personas habría que evacuar o no. Y evitar así un chorro de llamadas que nos saturarían en momentos en los que ya estaríamos bastante saturados".

Fue preguntado por la intranquilidad de los padres de los alumnos en estos escenarios. "En una situación de emergencia, los colegios es donde mejor pueden estar los niños. Recoger a los niños cuando está cayendo una tormenta o cuando estamos en pleno ejercicio de evacuación, lo único que hace es dificultar y aumentar el riesgo. El plan es que los niños se pongan a salvo con sus profesores, y así lo hemos demostrado, y una vez se pongan a salvo, ya se dirá cuándo se pueden recoger", apuntó.

En fechas próximas a carnavales se repetirá este simulacro con los centros educativos del entorno de la avenida principal, en los jardines de Kotinoussa y Erytheia, antiguos cuarteles de Varela. Allí se efectuará un simulacro aún mayor que el de este lunes, calculando Calvo que se puede llegar a las 10.000 personas. "El Instituto Geográfico Nacional nos certifica que allí estamos a 10 metros sobre el nivel del mar, que es la altura recomendada por los profesionales de la geología" concluyó.