45 días más para disfrutar de la última (literal) exposición de Paco Mármol en el ECCO de Cádiz

Los seguidores la personalísima obra del artista plástico Paco Mármol (Cádiz, 1967) están de suerte. La que promete ser su última exposición pública, Echar el resto (punto y final), se ha prorrogado hasta el próximo 1 de septiembre en el Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO) de la capital gaditana.

Precisamente este martes 16 de julio, a las 20:00 horas, Paco Mármol participará en una charla sobre arte con Paco Pérez Valencia, académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, y la pintora Magdalena Bachiller en la sede de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Antonio de Cádiz. Será en una mesa redonda titulada La obstinación (de los que aman el arte), con motivo de la ianuguración de la exposición Universos paralelos.

Nacida bajo el nombre Todo lo que no os he contado todavía, Echar el resto (punto y final) inaugurada el pasado 3 de mayo, cambió de nombre por las dificultades con las que se encuentran los artistas a la hora de exponer su obra, viéndose obligados a correr con todos los gastos.

"El artista, el único que no cobra"

Paco Mármol denunciaba esta situación en una entrevista con Tamara García en la que recordaba unas octavillas repartidas hace algún tiempo en ARCO Madrid: "Una institución pública organiza una retrospectiva de un autor reconocido; ¿cobra el transportista? Sí, ¿cobra el diseñador? Sí, ¿cobra la imprenta? Sí, ¿cobra el comisario?, Sí, ¿cobra el artista? No’. Es decir, que la persona que realizaba el trabajo que alimentaba toda esa cadena de trabajos, no percibía nada”.

“Ya no te digo cobrar, pero, ¿que te cueste dinero? Y eso es lo que ocurre, que exponer te cuesta dinero, y si esas son las reglas del juego, yo no juego más”, lamentó. Ante la persistencia de este panorama, Paco tomó una decisión: “Hasta aquí, me planto”. Al menos hasta que todo cambie y se ofrezcan condiciones dignas a los artistas a la hora de exhibir sus trabajos.

En cualquier caso, Paco Mármol dejó claro que esto no quiere decir que no vaya a seguir creando. “Yo voy a seguir dibujando, pero lo que sí intentaré es buscar otros canales de exhibición, porque es muy traumatizante ir buscando salas. Voy a intentar volcarme en redes, en medios digitales, y hacer obra de tamaño más pequeña con idea de editar fotolibros, por ejemplo”, dijo en la misma entrevista.

Proyectos no vistos en Cádiz

Echar el resto (punto y final) recoge los últimos proyectos del artista gaditano que no se habían podido ver en estos años en su ciudad, Chatarra, Templum y Bálsamos.

Chatarra pone en cuestión “nuestro actual modelo de consumo, el de comprar, para tirar, para volver a comprar"; Templum es un “homenaje personal al amor canino” y Bálsamos, un proyecto todavía en desarrollo, profundamente marcado por la lectura de El poder de lo cuqui, del filósofo británico Simon May. “Ahí se plantea que el sistema, para que no seamos conscientes de la dureza de la vida, se encarga de rodearnos de cosas cuquis, blanditas, como una estrategia de consumo, que es lo que importa”.