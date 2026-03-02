El 28-F llena de visitantes Cádiz en el Carnaval Chiquito de este domingo 1 de marzo

La festividad del Día de Andalucía este pasado sábado 28 de febrero propició una afluencia masiva de visitantes de otras poblaciones de la comunidad autónoma y de la provincia al Carnaval Chiquito, que ayer domingo volvió a llenar de coplas las calles del casco histórico de Cádiz en su 39ª edición. Casi 40 años desde que la impulsase un grupo de activistas carnavaleros callejeros capitaneados por Paco Leal en 1987, con su chirigota ‘Autopista hacia Benalup’, como un guiño al denominado Rocío Chico.

Las zonas más concurridas volvieron a ser las más cercanas al Mercado Central, la Plaza de las Flores y el barrio del Pópulo, si bien las agrupaciones callejeras también se repartieron por las plazas de la Catedral, Candelaria y San Juan de Dios y la calle Cristóbal Colón, entre otras muchas.

En la calle Libertad se celebró el XV Carnaval Chiquito de Mujeres, organizado por IU Cádiz Ciudad, un evento en el que se reconoció la labor de la asociación Mujeres de Acero, tanto por su labor con el vecindario de la Viña, como por su promoción del carnaval protagonizado por mujeres. También habrá iniciativas solidarias, como una Fila 0 y recogida de útiles en colaboración con la Asociación Cádiz Saharauia.

En esta ocasión contó con la participación de 15 agrupaciones femeninas: ‘Ópera, prima’, ‘Las Petri de la Bahía’, ‘Estación de Penitencia Cría Cuervos’, ‘Las primas del Camarón’, ‘Las pulgas de los estorninos extintos de la plaza Mina’, ‘Las Palmeras’, ‘No sin mi Puppy’, ‘Siempre igual’, y ‘Mujeres de oro’

La lista la completaron ‘La que limpia a diario pa un inglés y un mesetario’, ‘Una cirujana experta’, ‘Las Wendy Plane’, ‘Qué coño quieres ahora’, ‘Juntas, pero no revueltas’ y ‘La maestra innovación y la que espera la jubilación’.

Anoche, al cierre de esta información seguían sonando la voces, las guitarras, los bombos y las cajas de los más jartibles.