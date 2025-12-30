17,2 millones de euros para la conservación de los accesos a Cádiz por los dos puentes

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Cádiz por un importe de 17.179.251 euros (IVA incluido). Se actuará en un total de 14 kilómetros, principalmente en los dos puentes de acceso a la capital gaditana: el de la Constitución de 1812 y el de Carranza.

La duración del contrato previamente licitado es de 3 años, con posibilidad de prórroga de 2 años y otra adicional de un máximo de 9 meses. Incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Asimismo, recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Este contrato está destinado al mantenimiento y conservación de unos 14 kilómetros de carreteras del sector nº03 de la provincia, de los cuales unos 9 kilómetros son autovía.

Las carreteras incluidas en este sector son las siguientes:

CA-35, en 7 km., que incluye el Puente de la Constitución de 1812.

CA-36, en 5,5 km., que incluye el Puente Carranza.

Junto a las carreteras relacionadas, será objeto del contrato la rehabilitación superficial del firme en la carretera CA-35, entre los km 0 y 1,900, en ambas calzadas, en el Puente de la Constitución de 1812.

Tratamiento anticorrosivo. / MTMS

Reducir emisiones

Dentro de la Estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono. Esto implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Ya en 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los 5 años desde el inicio del contrato.

De este modo, la empresa adjudicataria se compromete a presentar dicho plan en el que la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado. Asimismo, se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio: 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).

Bacheo en carretera CA-35 PK 0+400. / MTMS

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Adjudicación 7 millones más barata que la segunda licitación

Se da la circunstancia de que a finales de julio de 2025 el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitó un contrato para los mismos trabajos por un importe de 22.868.820,54 euros (IVA incluido). El Gobierno ya autorizó esta licitación en la primera quincena de julio de este mismo año, aunque lo hizo entonces por 33,7 millones de euros, por lo que la licitación ministerial se hará por unos 11 millones de menos de los anunciados en un principio.