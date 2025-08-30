100 años de vida a través de la radio

Un 30 de Agosto de 1925 nacía en Cádiz de la mano de su fundador Francisco de la Viesca, EAJ3 Radio Cádiz, tercera emisora después de las de Barcelona y Madrid, la que hoy conocemos por pertenecer al grupo de emisoras de la Cadena SER (PRISA) junto a otras musicales como los 40 Principales, Cadena Dial o RadiOlé. Millones de horas de emisiones, voces emblemáticas gaditanas, cultura, carnaval, semana santa, futbol….100 años de la vida e historia de Cádiz a través de las ondas para llegar a nuestros días con la frescura y liderazgo de siempre.

Por eso, cuando a finales del año 1996, Blanca Juste, directora del grupo de emisoras de la Cadena SER en Cádiz entonces, fallecida tristemente no hace mucho, me ofreció crear y liderar lo que más tarde sería una parte importante del equipo nacional comercial y ventas, me pareció que formar parte de esa gran empresa para un proyecto tan importante sería un gran reto profesional en mi vida y compartimos diez años para hacer de ese período si no el mejor, uno de los mejores de su historia por audiencia, resultados económicos y equipo.

Las empresas las hacen las personas y las personas pasamos por ellas dejando nuestra huella sea para bien o para mal pero para formar parte del recuerdo de años de trabajo del cual se benefician los que nos suceden siendo un orgullo que en esa historia que suma ya 100 años, todos tengamos ese rinconcito en nuestro corazón por haber tenido la oportunidad de pertenecer a un grupo tan importante, aportando lo que en cada momento se nos pedía para hacerlo más grande y fuerte hasta llegara nuestros días con la vida y salud de este siglo.

Diez años como diez velas acompañados de profesionales inolvidables como el siempre recordado y jamás igualado,Theo Vargas y su Cádiz CF. Luis Rivas, el mayor entendido y enamorado de la fiesta Nacional, los Toros, que he conocido. Manolo Borne, verdadero artífice de SER Puerto y los Dialísimos en su Puerto de Santa María, Voces como las de Juan Ochoa, Merche Berrocal, Dani Aragón o M Carmen Benítez en Cadena DIAL Bahía, 40 Principales, M-80 y RadiOlé, ayudados, como no, por ese equipo de técnicos, verdaderos artífices de la magia de las ondas de la mano de profesionales y como no, el equipo comercial del que siempre me sentiré orgulloso por haber nacido de mi trabajo y experiencia junto a la directora con quien tantos días compartí y que nunca olvidaré, que ha sido parte indispensable para ese éxito, muchos de los cuales hemos formado parte de equipos directivos en otros grandes grupos mediáticos presentes en la ciudad o fuera de ella, por la escuela y formación que significó pertenecer a Radio Cádiz y la impronta que eso significaba. Por supuesto no quiero olvidar a esas personas que desarrollaban esa labor vital para la administración y coordinación de la emisora desde Contabilidad y Tráfico de Publicidad como Manuela Marroquí, así como a los profesionales de informativos de la época como Antonio Yélamo, Antonio Hernández Rodicio o Fernando Pérez op el eterno responsable de magazine, Carlos Alarcón o Manolo Camacho que tantas horas dedicaron a esas interminables noches de teatro Falla en Carnaval, Semana Santa, fútbol e información en definitiva.

Hasta el verano de 2006, fueron 10 años de Publicidad, presupuestos, objetivos cumplidos y mucha ilusión por los reconocimientos a nuestros trabajo promociones, como el Premio a la Comunicación Audiovisual local de la Junta de Andalucía por aquel recordado programa, Entrevista A Dos, de aquellas oleadas de EGM, así como premios a nuestra labor comercial, onjunta e individual tras todo lo cual hubo mucho y buen trabajo que ha hecho que sirviera para pasar el testigo hasta nuestros días a los que siguen al frente de ese Medio de Comunicación, mágico y eterno y puedan celebrar con tanta ilusión este gran cumpleaños.

A todos los que estuvieron, a los que están y a los que estarán en el futuro un recuerdo y homenaje muy especial por dejar en este largo camino lo mejor de una dedicación profesional para la historia de una grande entre las emisoras de la radio.

Felicidades Radio Cádiz.