Casa Lamar, artesanía selecta de la Sierra de Cádiz

Fue en Londres donde Ana Sánchez y Daniel Vázquez comenzaron a dar los primeros pasos con LAMAR, algo que comenzaría siendo una línea de pañuelos en sedas estampadas, pero que, con el tiempo, ha ido creciendo, evolucionando, a un concepto mucho más amplio y creativo. Lo que hoy día es CASA LAMAR, es fruto también de lo que ambos experimentaron en los markets londinenses: los oficios y artesanías tradicionales como tendencia, la vuelta al producto, a la materia prima, al cuidado de los procesos, a la maestría de la tradición, y todo ello, además, con la sostenibilidad y el desarrollo circular como fundamentos de una nueva manera de crear, producir y comerciar. La tradición hecha presente, recreada contemporáneamente.

Por eso, desde sus comienzos, LAMAR es mucho más que sus colecciones de moda y complementos, mucho más que una marca, es un proyecto vivo, en constante crecimiento, que trata de dar el espacio, el valor y la difusión que la artesanía de primerísima calidad hecha en la provincia de Cádiz merece. Curated by LAMAR, lo más selecto de la artesanía contemporánea de nuestra tierra en un espacio único en la capital gaditana, CASA LAMAR, con una puerta siempre abierta al mundo a través de su web. Poner lo mejor de la artesanía contemporánea en el lugar que merece en la capital gaditana y en el mundo.

Y en esa labor de exploración, selección y colaboración, LAMAR y Mantas de Grazalema parecían destinadas a encontrarse. Esta marca de moda en lana natural de alta calidad es uno de los últimos vestigios de la pujante y prestigiosa industria textil que convirtió a Grazalema en un referente en la producción y diseño en lana en la segunda mitad del XVIII y buena parte del XIX, dando trabajo y prosperidad directa e indirectamente a miles de habitantes en la zona. Debido a la intensidad de las lluvias en esta comarca no en vano Grazalema es el pueblo de mayor pluviosidad de España la lana de las ovejas es lavada naturalmente dando como resultado una limpieza y calidad incomparables.

Creadores de productos en lana natural de tercera generación, Mantas de Grazalema ha sabido mantener lo mejor de la tradición la materia prima de alta calidad, el cuidado en los procesos, la maestría pero sabiéndola adaptar al presente a través de un amplio catálogo de prendas como bufandas, chales, corbatas o ponchos. Las mantas -el bu- que insignia de la marca grazalemeña, lana de primera calidad, cortes y acabados donde se expresa lo mejor de la tradición son idóneas para estos fríos que empiezan. Para disfrutar, además, del tacto único de la lana de las Mantas de Grazalema, no queda otra que pasarse por CASA LAMAR.

Cuesta creer que obras de arte textil como las de la marca grazalemeña no hayan tenido apenas espacio en el comercio de la capital gaditana. Ahora sí. Mantas de Grazalema curated by LAMAR, el lugar que merece lo mejor de la artesanía made in Cádiz.