Futbolistas

Me parece bien que los futbolistas opinen de política , en este caso los jugadores franceses que lo hicieron contra Le Pen, pero igual cuando lo hacen de otra manera . El hecho de que vivan aislados en urbanizaciones de lujo no creo que les impida tener opiniones , igual que actores o músicos opinan, los futbolistas hacen bien en hablar. Hasta le he cogido cariño a Mbapé.