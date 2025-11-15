TYSA, Concesionario Oficial Ford, amplía su presencia a la provincia de Cádiz

La incorporación de Motores Cádiz a la red TYSA marca un nuevo capítulo para Ford en la provincia.

El jueves 13 de noviembre tuvo lugar el evento de inauguración oficial de TYSA Ford Cádiz, una jornada que reunió a clientes, empresas colaboradoras, representantes institucionales y medios de comunicación. Durante el acto, se presentó la nueva imagen del concesionario y se compartió la trayectoria de TYSA como referente en el sector de la automoción en Andalucía. La incorporación de Motores Cádiz a la red TYSA marca un nuevo capítulo para Ford en la provincia: ahora, Ford en Cádiz es TYSA.

TYSA, concesionario oficial Ford en Sevilla y Córdoba.

TYSA, concesionario oficial Ford en Sevilla y Córdoba, anuncia así la incorporación del histórico concesionario Motores Cádiz, que desde el 1 de septiembre opera bajo la denominación TYSA Ford Cádiz. Con esta integración, TYSA refuerza su presencia en Andalucía y consolida su posición como referente en el sector de la automoción.

TYSA forma parte de Grupo Tecsa, compañía líder en el sur de España con más de 40 años de experiencia en el sector, que comercializa marcas de primer nivel como Ford, Citroën, Volvo, Land Rover, Kia, Opel, EBRO, Evo y Porsche. El grupo cuenta con 19 concesionarios y más de 55.000 m² de instalaciones distribuidas en Sevilla, Córdoba, Cádiz, Jerez y Algeciras, ofreciendo un servicio integral que abarca venta de vehículos nuevos y de ocasión, posventa, financiación, seguros y gestión de flotas.

Compañía líder en el sur de España con más de 40 años de experiencia.

Con esta operación, TYSA Ford Cádiz se suma a la red de concesionarios Ford más grande de Andalucía, ofreciendo a los clientes gaditanos la gama completa de vehículos Ford –incluyendo híbridos y eléctricos–, así como servicios oficiales de taller, recambios y atención personalizada.

“Nuestro objetivo es claro: ofrecer a los clientes de Cádiz la misma experiencia de calidad y confianza que nos ha convertido en un referente en Sevilla y Córdoba. Ahora, si es Ford, es TYSA Ford Cádiz”, afirma la dirección de TYSA.

Esta incorporación forma parte del plan estratégico de Grupo Tecsa para seguir creciendo en Andalucía, apostando por la innovación, la digitalización y la excelencia en el servicio al cliente.