Servicios Sociosanitarios Generales (SSG), Salus Infirmorum y Ambulancias Barbate impulsan un acuerdo pionero en Cádiz para mejorar la formación de los Técnicos de Emergencias Sanitarias

Servicios Sociosanitarios Generales (SSG) y Ambulancias Barbate, empresas referentes en el sector del transporte sanitario en la provincia de Cádiz, han renovado su acuerdo empresarial para concurrir de forma conjunta a la próxima licitación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la prestación del servicio de transporte sanitario en la provincia.

Ambas compañías acumulan más de 70 años de experiencia en el sector, tanto en el ámbito público como privado, del transporte sanitario en la provincia de Cádiz. En 2019 constituyeron la UTE TSI-Cádiz, que resultó adjudicataria del contrato de transporte sanitario para pacientes atendidos por el SAS, labor que continúan desempeñando actualmente.

En paralelo a esta renovación empresarial, SSG y Ambulancias Barbate han firmado, junto con Salus Infirmorum, un acuerdo de colaboración destinado a la mejora continua de la capacitación profesional de los Técnicos de Emergencias Sanitarias (TES) en la provincia.

“Este acuerdo refleja nuestra voluntad de seguir ofreciendo un servicio de transporte sanitario de calidad en la provincia y, al mismo tiempo, contribuir a la mejora de las competencias tanto de los actuales como de los futuros profesionales que lo harán posible”, han señalado portavoces de SSG y Ambulancias Barbate.

Formación y mejora continua del TES en Cádiz

El acuerdo contempla el desarrollo conjunto de iniciativas orientadas a la mejora continua de la capacitación profesional de los Técnicos de Emergencias Sanitarias (TES) en la provincia. Entre ellas, se incluyen acciones centradas en la organización, funcionamiento y singularidades del transporte sanitario en la provincia de Cádiz, así como en las competencias básicas necesarias para afrontar los traslados urgentes según los motivos de atención más frecuentes. Además, se impulsará un programa de prácticas destinado a los alumnos del Ciclo de Técnico Medio de Emergencias Sanitarias de Salus Infirmorum en SSG y Ambulancias Barbate, acompañado de seminarios teórico-prácticos específicos dirigidos tanto a profesionales en activo, de ambas empresas, como a estudiantes de último curso.

El acuerdo también prevé el establecimiento de indicadores de calidad en el marco de la UTE TSI-Cádiz, lo que permitirá avanzar en la excelencia del servicio. Para garantizar su correcta ejecución, se ha constituido un equipo de trabajo formado por representantes de las tres entidades, que serán los encargados de dirigir el desarrollo del programa de mejora.