Récord de participación en el VI Open Internacional de Ajedrez Montesierra Jerez

El VI Open Internacional de Ajedrez Montesierra Jerez, celebrado en El Altillo International School, reunió a 150 jugadores, cifra récord que consolida esta cita como una de las más destacadas del calendario andaluz, donde los jóvenes talentos fueron los grandes protagonistas.

En el Open Internacional Montesierra Jerez (48 jugadores), el triunfo fue para Enrique Insua (Ruy López, Chiclana), que dio la sorpresa con solo 15 años. El Gran Maestro ecuatoriano Carlos Matamoros finalizó segundo, aunque ambos empataron en el primer puesto. Juan Antonio Urbina (Shahmat) completó el podio en tercera posición. El alumno de El Altillo, Alberto Escobar, de tan solo 13 años, logró una brillante cuarta plaza, siendo además el único jugador capaz de derrotar al Gran Maestro. El mejor clasificado de la Peña Alfil de Jerez fue Alfonso Siliceo.

En el Sub1600 Montesierra (55 jugadores), se impuso Diego Vargas (Conil), seguido de José Luis Pérez (Shahmat) y Daniel Benítez (Ruy López, Chiclana). El mejor jugador de El Altillo International School fue Ignacio González Capote, mientras que el representante más destacado de la Peña Alfil fue José Miguel Padilla.

El Junior AJEDUCA Montesierra (28 jugadores) coronó como campeón a Óliver Rodríguez (Prado del Rey), segundo Pablo Bernal (Roteño) y tercero Hugo Bernal (Roteño). El mejor representante de El Altillo fue Liam Cerrillo.

En el Sub08 Montesierra (18 jugadores), el campeón fue Noah del Águila (Shahmat) y la campeona femenina Alba Fernández (Ruy López, Chiclana). El mejor alumno de El Altillo fue Ana Escobar García.

El evento contó con el patrocinio de Montesierra Jerez – ‘La estrella del jamón’, que obsequió a los ganadores con exclusivos lotes de productos ibéricos. La jornada destacó por su excelente ambiente deportivo, educativo y social. La entrega de premios estuvo presidida por Loreto Martín Villar, Marketing Manager de Montesierra, y Tomás Pablo Sampalo, concejal de la Delegación de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Jerez, quienes felicitaron a los participantes y destacaron el éxito organizativo.

Un año más, El Altillo International School reafirmó su liderazgo en la promoción de ajedrez y educación, siendo pionero en su incorporación como asignatura curricular hace más de veinte años. El próximo gran evento del centro será el XXI Open El Altillo International School, que se celebrará el 24 de enero de 2026.