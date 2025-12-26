Paterna se convierte en un gran escenario navideño

26 de diciembre 2025 - 05:00

Paterna de Rivera, ha preparado una ambiciosa y atractiva programación navideña que convertirá el municipio en La Capital de la Navidad en la Janda y un auténtico destino turístico durante las Navidades, con propuestas para todos los públicos que combinan tradición, cultura, música en directo, ocio familiar y actividades infantiles en espacios emblemáticos del pueblo.

Del 26 al 30 de diciembre, la Plaza de la Libertad acogerá una de las propuestas familiares más atractivas de estas fiestas: una PISTA DE PATINAJE, con amplios horarios para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de esta actividad en un entorno navideño único.

La programación continuará el 27 de diciembre con la celebración de las tradicionales PRE-UVAS, una jornada festiva que arrancará con actividades infantiles y continuará con las campanadas anticipadas de la mano de VERO, seguidas de las actuaciones de A PATERNA POR CARRILES, LOS MICKIS y un DJ, prolongando la fiesta hasta la madrugada en la Plaza de la Constitución.

Como antesala a la noche más mágica del año, los días 3 y 4 de enero, los más pequeños podrán visitar los APOSENTOS DE LOS REYES MAGOS y realizar la entrega de cartas al CARTERO REAL, acompañados de colchonetas y actividades infantiles en la Casa de la Cultura.

El gran broche final llegará el 5 de enero con la tradicional y esperada CARROZA DE LA ILUSIÓN, en la que Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente recorrerán las calles de Paterna, acompañados por el CARTERO REAL y la ESTRELLA DE ORIENTE. El desfile contará con un total de SIETE CARROZAS, entre las que destacan una CARROZA DE DISNEY y otra inspirada en ALADÍN, ofreciendo un evento lleno de magia, color y fantasía para toda la familia.

Tras la cabalgata, Sus Majestades Los Reyes De Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, desde el balcón del Ayuntamiento y acompañados de un espectáculo de luces, saludarán a todos los niños y niñas allí presentes.

Se le ha repartido a todos los mayores una felicitación navideña, en señal de agradecimiento.

Desde el Ayuntamiento de Paterna se invita a vecinos y visitantes a vivir la Navidad en Paterna, disfrutar de su ambiente festivo y participar en una programación diseñada para fomentar el turismo, impulsar el comercio local y convertir las calles del municipio en un gran espacio de celebración y convivencia.

