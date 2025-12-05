“Nuestro objetivo no es especular, sino impulsar vivienda asequible y protegida”

Pregunta. –Con la reciente apertura de vuestra nueva oficina en Rota, ¿qué factores os han llevado a considerar que este era el momento adecuado para establecer una sede en la localidad?

Respuesta. –Llevamos mucho tiempo analizando el mercado de Andalucía, no solo en las ciudades principales ni en aquellas que son más populares a nivel social, sino en otras que consideramos un nicho importante para el desarrollo de vivienda protegida. Entre ellas, una ciudad que nos ha llamado especialmente la atención, no solo por su ubicación estratégica, sino por su crecimiento y potencial de desarrollo, es Rota. Por ello hemos decidido apostar por esta localidad. Contamos además con dos o tres promociones que estamos a punto de comercializar, así que era el momento oportuno para abrir una oficina y tener presencia física allí.

P.–En relación con ese análisis previo, ¿qué oportunidades concretas habéis identificado en la provincia de Cádiz y, de manera particular, en Rota?

R.–Para nosotros, la provincia de Cádiz en general es una oportunidad. Existen otras provincias que también lo son, pero Cádiz destaca especialmente. Y en el caso concreto de Rota, hemos identificado un crecimiento económico que no se basa únicamente—como muchas veces se piensa—en la presencia de la Base, que lleva allí mucho tiempo. Creo que ese factor ya hace años que asentó un tejido estable, y a partir de ahí se ha generado un núcleo de desarrollo económico muy sostenible y autónomo. Eso es lo que nos ha llevado a concentrar en Rota todos nuestros proyectos actuales en Andalucía.

P.–Lleváis más de 30 años operando a nivel nacional, ¿cómo describirías este recorrido y qué diferencia a vuestra gestora de otras del sector cooperativo?

R.–Treinta años en este sector dan para mucho. Hemos vivido un relevo generacional en la empresa, hemos superado un par de crisis y hemos visto cómo han cambiado los sistemas de trabajo. No es solo que haya cambiado la forma de hacer viviendas o de desarrollar proyectos, sino que el mundo ha cambiado. La gente demanda otros tipos de vivienda, los sistemas de financiación evolucionan… Si tuviera que resumir estos 30 años en una frase, diría que nos hemos ido adaptando a las circunstancias, y eso nos ha permitido seguir haciendo las viviendas que la gente necesita y desea.

R.Respecto a la diferencia con otras gestoras, depende mucho de con quién se compare. Como comentabas, llevamos casi 30 años y estamos implantados a nivel nacional, con delegaciones en Zaragoza, Valencia y Valladolid. Si lo comparáramos con gestoras de Andalucía, quizás la principal diferencia sería nuestra cercanía, la personalización de las viviendas y, sobre todo, que nuestro principal interés es impulsar el desarrollo de vivienda asequible y protegida.

R.Es cierto que, por el mero hecho de trabajar en régimen de cooperativa, ya se parte del mejor precio posible frente al mercado. Pero nuestro valor diferencial está en la personalización, en la cercanía con el cliente y en la responsabilidad social y ambiental integrada en nuestra estructura. Nuestro objetivo no es hacer negocio, sino desarrollar e impulsar vivienda protegida.

P.–¿Cómo influye el hecho de no existir un beneficio promotor en el precio final de la vivienda?

R.–Cuando se desarrolla un proyecto inmobiliario desde una promotora, las entidades exigen un porcentaje de beneficio, porque forma parte de la viabilidad del negocio. Además, la promotora incorpora su propio porcentaje de gestión. Ese porcentaje de gestión es, en nuestro caso, el que corresponde a la gestora, y forma parte de los gastos de desarrollo de la promoción. Ese es nuestro gasto y nuestro beneficio: lo que nos permite ser viables al desarrollar la promoción.

R.Nosotros no especulamos con el precio final de las viviendas, ni ganamos más o menos en función de su valor de venta. Cobramos un porcentaje por la gestión, que es un gasto básico en cualquier promoción. Pero no aplicamos incrementos derivados de la especulación o de las dinámicas del mercado. Eso es lo que permite que, en régimen de cooperativa, se logre el mejor precio posible para la vivienda. Obviamente, si suben los costes de construcción, una promoción en régimen de cooperativa también se ve afectada, pero es el precio real de mercado, no un margen añadido.

P.–Una de vuestras principales líneas de trabajo es la personalización, ¿qué nivel de adaptación puede realizar el comprador en su vivienda?

R.–Llevamos más de 15 años personalizando viviendas. Igual que me preguntabas antes por los 30 años de recorrido, con la personalización ha ocurrido algo similar: al principio se personalizaba muchísimo, porque era un auténtico boom, y eso se ha trasladado al resto del sector. Hoy prácticamente todas las promociones permiten personalizar.

R.¿En qué nos diferenciamos? En que hemos conseguido organizar la personalización en régimen de cooperativa sin que suponga un incremento de coste. Durante la fase de proyecto ofrecemos diferentes opciones de distribución —por ejemplo, pasar de tres dormitorios a dos, integrar la cocina, ampliar armarios…— que coordinamos durante el proyecto de ejecución para que no afecte al precio. Además, elaboramos fichas de opciones de mejora y fichas de acabados. En resumen, ofrecemos una personalización muy amplia y detallada en tres fases y a lo largo de todo el proceso, de manera que no afecte ni al plazo de la promoción ni a su coste global.

P.–Actualmente gestionáis más de veinte promociones y alrededor de 1.500 viviendas a nivel nacional. ¿Qué tipo de proyectos predominan?

R.–Como comentaba antes, tenemos un peso muy importante en el desarrollo de vivienda protegida, porque es nuestro know-how y queremos diferenciarnos impulsando la vivienda asequible. También desarrollamos vivienda de lujo, que igualmente puede hacerse en régimen de cooperativa, lo que permite acceder a un precio más asequible dentro de ese segmento. En cuanto a porcentajes, aproximadamente un 80% corresponde a vivienda asequible, un 10% a vivienda de precio estándar y otro 10% a vivienda de lujo.

P.–¿Hay alguna lección aprendida en todos estos años que os gustaría aplicar ahora en Rota?

R.–Lo más bonito de este sector, y lo que te mantiene con pasión, es que cada día se aprende algo. Y se aprende porque detrás de todo hay personas. Es el público quien evoluciona y quien te marca cómo debes hacer las cosas; es el mejor examinador. Creo que es fundamental mantener una mentalidad abierta. No puedes pensar que porque un sistema ha funcionado una vez va a ser válido para siempre. La gente cambia y hay que estar atento a lo que necesita en cada momento. Me gustaría insistir en que dedicarnos a un sector que impulsa viviendas —un pilar fundamental para el bienestar y el desarrollo de las personas— es una responsabilidad enorme. Y hacerlo con rigor y esfuerzo nos permite gestionar los sueños de la gente, que es algo realmente bonito.