McDonald’s celebra el 30 aniversario de su llegada a Cádiz con dos nuevas aperturas en Conil y El Puerto de Santa María

McDonald’s España celebra hoy el 30 aniversario de su llegada a Cádiz con la apertura de dos nuevos restaurantes en Conil de la Frontera y El Puerto de Santa María. Un hito que refleja el objetivo de la marca, líder del sector de la restauración en España, de expandir su presencia en todo el territorio. Para McDonald’s este aniversario contribuye a resaltar la importancia de un crecimiento sostenible y responsable.

Guillermo Taboada fue el franquiciado que lideró el primer restaurante de la marca en la ciudad en 1995. Hoy afirma: “Después de 30 años operando en la ciudad de Cádiz, puedo corroborar que tomé la decisión acertada al entrar a formar parte de la comunidad de franquiciados de McDonald’s”, ha asegurado. Para mí supone un orgullo haber inaugurado el primer restaurante de la marca en la ciudad, e inaugurar ahora dos más en Conil y El Puerto de Santa María permitiendo a sus vecinos que puedan disfrutar de la mejor experiencia McDonald’s. Y lo hacemos con el firme compromiso de generar un impacto positivo y de seguir contribuyendo al desarrollo sostenible en las comunidades en las que operamos”.

La decisión de Taboada contribuyó a impulsar el crecimiento y expansión de la compañía en la región. Hoy opera 10 restaurantes en todo Cádiz con más de 500 empleados, algunos de ellos trabajadores de la plantilla inicial, que hacen posible el impacto positivo medioambiental, social y económico que McDonald’s genera en las comunidades en las que está presente. El franquiciado y su equipo también colaboran con distintas asociaciones como Cruz Roja, Cáritas, Afanas y Arrabal-AID, y tienen varios patrocinios dentro del mundo del deporte como el equipo de Rugby de El Puerto de Santa María, el Club Deportivo de San Fernando 1940 y el equipo de fútbol de Conil.

Ángel Luis Castillo, director de Restaurantes de McDonald’s España, ha querido agradecer a su franquiciado por estas tres décadas de compromiso y liderazgo: “Celebramos con orgullo nuestro 30 aniversario en Cádiz, un hito muy importante en la historia de nuestra compañía. Quiero dar las gracias, en especial a nuestro franquiciado Guillermo Taboada y a todo el equipo que lo ha hecho posible, por acompañarnos en este camino. El trabajo de socios como Guillermo, su contribución y la de todos nuestros franquiciados hacen de McDonald’s una empresa ejemplar y líder en el sector de la restauración”.

McDonald’s abre su primer restaurante en Conil de la Frontera

La marca inaugura su primer establecimiento en Conil de la Frontera. Ubicado en la Avenida de la Música, 10, esta apertura supone un nuevo impulso al empleo local con la creación de 30 puestos de trabajo. Al acto de inauguración ha acudido Inmaculada Sánchez Zara, alcaldesa del municipio, junto a otros miembros del consistorio.

El establecimiento cuenta con una superficie de 350 m². Dispone de kioscos digitales, servicio a mesa y McAuto. La oferta se completa con productos McCafé y zona de juegos exterior. Además, se trata del primer restaurante blanco del país, un diseño único que se adapta a la normativa e identidad de los pueblos blancos de Cádiz, de entre los cuales forma parte Conil. De esta forma, McDonald’s se integra en las comunidades en las que opera adaptándose al carácter arquitectónico de la zona.

Un nuevo restaurante en El Puerto de Santa María

McDonald’s también ha reforzado su presencia en Andalucía con la apertura de un nuevo restaurante en El Puerto de Santa María (Cádiz), situado en la esquina de la Avenida Fuentebravía con la Avenida del Cisne. Este es el tercer restaurante del municipio, consolidando así el compromiso de la compañía con el desarrollo económico y social de la región. La apertura ha supuesto la creación de 30 nuevos puestos de trabajo. El acto de inauguración, celebrado el 29 de octubre, ha contado con la presencia institucional de una delegación del consistorio municipal.

El nuevo establecimiento tiene una superficie construida de 340 m² en una parcela de 2.253 m². Dispone de 220 m² terraza, kioscos digitales, servicio a mesa y McDelivery. La oferta se completa con productos McCafé, zona de juegos infantil, McAuto y puntos de recarga eléctrica para vehículos.